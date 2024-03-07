Квартал 95 жорстко висміяв найболючішу для українців тему під час війни

Актори студії "Квартал 95" під час виступу. Фото: Instagram "Кварталу 95"

Студія "Квартал 95" продовжує активно висміювати найпопулярніші для українців теми, але не завжди публіка задоволена цими жартами. Так сталося і цього разу, коли актори відомого шоу показали сценку на досить болючу для українців тему.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці студії "Квартал 95" в Instagram.

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Українські гумористи і актори студії "Квартал 95" вирішили порушити одну з найболючіших тем на сьогодні. Так, вони придумали сценку на тему того, як зараз живуть чоловіки, яким доводиться залишатися в Україні, і жінки, які вимушені весь час війни жити в іншій країні.

"Багато чоловіків в Україні вже більше двох років вимушені жити далеко від своїх дружин. Тому той момент, коли дружина повертається додому, для них є особливим у всіх сенсах цього слова. Бажаємо всім якнайскоріше об'єднатись зі своїми коханими", — написали в описі під відео на офіційній сторінці студії "Квартал 95".

Нова сценка студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

В мережі відреагували на сценку "Кварталу 95"

Побачивши цю сценку, підписники офіційної сторінки студії "Квартал 95" не змогли залишитися осторонь і почали висловлюватися стосовно неї. Зокрема, українці почали критикувати гумористів і розповідати про те, як вони роблять цим боляче.

Зламані долі, сім'ї, багато хто вже ніколи не побачиться, цвинтарі — розміром з місто. З чого сміятися???!

Боже, які ж вони огидні та цинічні. Як можна в такий час таке співати і ходити на ці так звані "концерти". Боже, які ж вони к*нчені та безсовісні, гидотні, і це жінка?

Дякую, що тримаєте планку низькосортного г*вна, я так зрозумів, що "жарти" про Бучу і катівні для дітей незабаром будуть

Це не смішно, це боляче

Дивний якийсь гумор у них став

Мабуть, треба було б сміятися за сценарієм, але щось не смішно, навіть гидко

Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

"Квартал 95" їздить містами України з благодійними концертами

Гумористи студії "Квартал 95" дають благодійні концерти, де збирають гроші на допомогу Збройним силам України. Зокрема, артисти виступають перед військовими на передовій і перед людьми, які живуть на деокупованих територіях.

Гумористи студії "Квартал 95" з військовими. Фото: Instagram "Кварталу 95"

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