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Актори "Кварталу 95" висміяли дуже болючу для українців тему

7 березня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Квартал 95 жорстко висміяв найболючішу для українців тему під час війни
Актори студії "Квартал 95" під час виступу. Фото: Instagram "Кварталу 95"
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Студія "Квартал 95" продовжує активно висміювати найпопулярніші для українців теми, але не завжди публіка задоволена цими жартами. Так сталося і цього разу, коли актори відомого шоу показали сценку на досить болючу для українців тему.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці студії "Квартал 95" в Instagram.

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"Квартал 95" висміяв розставання чоловіків і жінок під час війни

Українські гумористи і актори студії "Квартал 95" вирішили порушити одну з найболючіших тем на сьогодні. Так, вони придумали сценку на тему того, як зараз живуть чоловіки, яким доводиться залишатися в Україні, і жінки, які вимушені весь час війни жити в іншій країні.

"Багато чоловіків в Україні вже більше двох років вимушені жити далеко від своїх дружин. Тому той момент, коли дружина повертається додому, для них є особливим у всіх сенсах цього слова. Бажаємо всім якнайскоріше об'єднатись зі своїми коханими", — написали в описі під відео на офіційній сторінці студії "Квартал 95".

Публікація зі сторінки студії "Квартал 95"
Нова сценка студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

В мережі відреагували на сценку "Кварталу 95"

Побачивши цю сценку, підписники офіційної сторінки студії "Квартал 95" не змогли залишитися осторонь і почали висловлюватися стосовно неї. Зокрема, українці почали критикувати гумористів і розповідати про те, як вони роблять цим боляче. 

  • Зламані долі, сім'ї, багато хто вже ніколи не побачиться, цвинтарі — розміром з місто. З чого сміятися???!
  • Боже, які ж вони огидні та цинічні. Як можна в такий час таке співати і ходити на ці так звані "концерти". Боже, які ж вони к*нчені та безсовісні, гидотні, і це жінка?
  • Дякую, що тримаєте планку низькосортного г*вна, я так зрозумів, що "жарти" про Бучу і катівні для дітей незабаром будуть
  • Це не смішно, це боляче
  • Дивний якийсь гумор у них став
  • Мабуть, треба було б сміятися за сценарієм, але щось не смішно, навіть гидко
Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95"
Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95"
Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

"Квартал 95" їздить містами України з благодійними концертами

Гумористи студії "Квартал 95" дають благодійні концерти, де збирають гроші на допомогу Збройним силам України. Зокрема, артисти виступають перед військовими на передовій і перед людьми, які живуть на деокупованих територіях.

Юмористы студии "Квартал 95" с военными
Гумористи студії "Квартал 95" з військовими. Фото: Instagram "Кварталу 95"

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Олена Кравець публічно заявила, що йде зі студії "Квартал 95".

Раніше ми розповідали про те, що студію "Квартал 95" розкритикували за назву нового шоу. 

Також ми повідомляли про те, що акторка Ірина Сопонару розповіла, чим зараз займається "Квартал 95". 

Квартал 95
актори
шоу-бізнес
українські зірки

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