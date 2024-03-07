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Актеры "Квартала 95" высмеяли очень болезненную для украинцев тему

7 марта 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Квартал 95 жестко высмеял самую болезненную для украинцев тему во время войны
Актеры студии "Квартал 95" во время выступления. Фото: Instagram "Квартала 95"
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Студия "Квартал 95" продолжает активно высмеивать самые популярные для украинцев темы, но не всегда публика довольна этими шутками. Так случилось и в этот раз, когда актеры известного шоу показали сценку на достаточно болезненную для украинцев тему.

Соответствующее видео появилось на официальной странице студии "Квартал 95" в Instagram.

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Украинские юмористы и актеры студии "Квартал 95" решили поднять одну из самых болезненных тем на сегодня. Так, они придумали сценку на тему того, как сейчас живут мужчины, которым приходится оставаться в Украине, и женщины, вынужденные все время войны жить в другой стране.

"Многие мужчины в Украине уже более двух лет вынуждены жить далеко от своих жен. Поэтому тот момент, когда жена возвращается домой, для них особенный во всех смыслах этого слова. Желаем всем как можно скорее объединиться со своими любимыми", — написали в описании под видео на официальной странице студии "Квартал 95".

Публикация со страницы студии "Квартал 95"
Новая сценка студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

В сети отреагировали на сценку "Квартала 95"

Увидев эту сценку, подписчики официальной страницы студии "Квартал 95" не смогли остаться в стороне и стали высказываться по поводу нее. В частности, украинцы начали критиковать юмористов и рассказывать, как они делают этим больно.

  • Сломанные судьбы, семьи, многие уже никогда не увидятся, кладбища — размером с город. Над чем смеяться???!
  • Боже, как же они отвратительны и циничны. Как можно в такое время такое петь и ходить на эти так называемые "концерты". Боже, какие же они к*нченые и бессовестные, мерзкие, и это женщина?
  • Спасибо, что держите планку низкосортного г*вна, я так понял, что "шутки" о Буче и пыточных для детей скоро будут
  • Это не смешно, это больно
  • Странный какой-то юмор у них стал
  • Наверное, надо бы смеяться по сценарию, но что-то не смешно, даже противно
Комментарии со страницы студии "Квартал 95"
Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы студии "Квартал 95"
Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

"Квартал 95" ездит по городам Украины с благотворительными концертами

Юмористы студии "Квартал 95" дают благотворительные концерты, где собирают деньги на помощь Вооруженным силам Украины. В частности, артисты выступают перед военными на передовой и перед людьми, проживающими на деоккупированных территориях.

Юмористы студии "Квартал 95" с военными
Юмористы студии "Квартал 95" с военными. Фото: Instagram "Квартала 95"

Напомним, мы писали о том, что актриса Елена Кравец публично заявила, что уходит из студии "Квартал 95".

Ранее мы рассказывали о том, что студию "Квартал 95" раскритиковали за название нового шоу.

Также мы сообщали о том, что актриса Ирина Сопонару рассказала, чем сейчас занимается "Квартал 95".

Квартал 95
актеры
шоу-бизнес
украинские звезды

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