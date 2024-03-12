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Український комік висміяв байрактарну пісню акторів з Кварталу і нарвався на погрози

12 березня 2024 21:51
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Український комік висміяв байрактарну пісню акторів з Кварталу і нарвався на погрози
Кліп "Вір в ЗСУ". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Актори з "Кварталу" та за сумісництвом команда "VIP Тернопіль" випустили трек, який мав би заохотити українців більше донатити. Втім, один блогер-гуморист висміяв їх за несмак і потрапив у неприємну ситуацію. 

Кліп виклали в YouTube

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Команда українських гумористів "V.I.P Тернопіль" випустили пісню про військових. Усі гроші з переглядів кліпу "Вір в ЗСУ" мають бути направлені на придбання автівок для Збройних сил України.

Втім, кліп викликав неоднозачну реакцію: з одного боку, громадяни раді новій ініціативі, з іншого — обурені неякісним контентом.

 

Український комік-початківець Повар Даніл опублікував гумористичний кавер на трек з явною насмішкою над виконавцями. Він висміяв артистів за створення байрактарної пісні, яка не несе ніякої культурної цінності. 

Один з кварталівців, актор Віктор Гевко швидко відреагував на пародію. Його обурила позиція коміка, і він гнівно відреагував у коментарях.

"Напишу коротко. Це відео мені кинули пацани із ЗСУ, яким ми допомагаємо. Хочуть з тобою, під*ром, поговорити. Будь готовий до зустрічі", — прокоментував пост Віктор.

Молодий пародіст Даніл не промовчав, а чітко пояснив свою позицію. Він вважає, що збори — це завжди хороша ідея, але сам трек йому не сподобався. 

"А до чого тут хлопці із ЗСУ ? Ви написали чергову
байрактарщину, і я це висміяв. І якщо вже на те пішло, я привернув додаткову увагу до вашого збору. Не можна лайновий контент виправдовувати благою метою. Збір — це клас, пісня —то лайно", — відповів комік.

Коментарі
Коментарі. Фото: t.me/scenaua

Раніше акторка "Жіночого кварталу" народила дитину — якої статі малюк.

Також кварталівці анонсували нові випуски — українці обурені й не зацікавлені.

скандал
Квартал 95
актори
Байрактар
українські зірки
"Жіночий квартал"

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