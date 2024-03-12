Украинский комик высмеял байрактарную песню актеров с Квартала и нарвался на угрозы

Клип "Вір в ЗСУ". Фото: стоп-кадр

Актеры из "Квартала" и по совместительству команда "VIP Тернополь" выпустили трек, который должен поощрить украинцев больше донатить. Впрочем, один блогер-юморист высмеял их за безвкусицу и попал в неприятную ситуацию.

Клип выложили в YouTube.

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Команда украинских юмористов "VIP Тернопіль" выпустила песню о военных. Все деньги по просмотрам клипа "Вір в ЗСУ" должны быть направлены на приобретение автомобилей для Вооруженных сил Украины.

Впрочем, клип вызвал неоднозначную реакцию: с одной стороны, граждане рады новой инициативе, с другой — возмущены некачественным контентом.

Украинский начинающий комик Повар Данил опубликовал юмористический кавер на трек с явной насмешкой над исполнителем. Он высмеял артистов за создание байракторной песни, не несущей никакой культурной ценности.

Один из кварталовцев актер Виктор Гевко быстро отреагировал на пародию. Его возмутила позиция комика, и он гневно высказался в комментариях.

"Напишу коротко. Это видео мне бросили пацаны из ВСУ, которым мы помогаем. Хотят с тобой, п*дором, поговорить. Будь готов к встрече", — прокомментировал пост Виктор.

Молодой пародист Данил не промолчал, а четко объяснил свою позицию. Он считает, что сборы денег — это всегда хорошая идея, но сам трек ему не понравился.

"А при чем здесь ребята из ВСУ? Вы написали очередную

байрактарщину, и я это высмеял. И если уж на то пошло, я привлек дополнительное внимание к вашему сбору. Нельзя дерьмовый контент оправдывать благой целью. Сбор — это класс, песня — то дерьмо", — ответил комик.

Комментарии. Фото: t.me/scenaua

Раньше актриса "Женского квартала" родила ребенка — какого пола малыш.

Также кварталовцы анонсировали новые выпуски — украинцы возмущены и не заинтересованы.