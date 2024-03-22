Гумористи з Кварталу 95 розлютили українців новим концертом

Актори і співочий бенд "Кварталу 95" на виступі. Фото: скриншот з YouTube

Актори студії "Квартал 95" продовжують давати різні концерти під час повномасштабної війни. Цього разу українські гумористи заспівали про рідні міста, які деяким довелося покинути через російське вторгнення, і знову натрапили на критику від користувачів мережі.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці "Кварталу 95" в соцмережі Instagram.

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Актори "Кварталу 95" виконали зворушливу пісню

Українські гумористи вирішили присвятити свою пісню людям, яким довелося покинути рідні домівки через повномасштабне вторгнення. Актори увімкнули кадри з українських міст і заспівали про "місто весни", з якими пов’язані теплі спогади людей.

Ця композиція довела деяких глядачів, які сиділи в залі під час концерту "Кварталу 95", до сліз, адже вийшла вона досить зворушливою. До того ж, актори наголосили, що колись українцям вдасться повернутися туди, де вони провели всю свою юність і молодість.

"У кожного з нас є своє місто весни. Місто, де пройшла юність і молодість, з яким пов'язані найтепліші спогади. Віримо, що настане день, коли кожен українець зможе повернутись у своє місто весни", — написали в описі під відео на офіційній сторінці "Кварталу 95".

Виступ Євгена Кошового на концерті "Кварталу 95". Фото: скриншот з Instagram

У мережі відреагували на виступ акторів

Попри те, що в залі деякі люди сиділи зі сльозами на очах, в мережі знайшлися ті, хто знову почав хейтити гумористів. Зокрема, деякі люди засудили акторів "Кварталу 95" за концерти під час повномасштабної війни в Україні.

Захищати треба йти, а не пісні співати сумні, чоловіки

Кожен повернеться до свого міста? Женю, ти про що? Що зробив твій друг, щоб люди повернулися? Куди переселенцям повертатись? Навіть нещасні виплати для ВПО забрав. Спустись на землю зі сцени

А захищати своє місто сам не хоче. Краще пісні співати, поки хтось гине

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

"Квартал 95" їздить містами України

З початку повномасштабного вторгнення актори студії "Квартал 95" почали активно навідувати військових, які боронять нашу державу від російської навали. Наприклад, восьмого березня гумористи їздили вітати українських жінок, які входять до складу ЗСУ.

Актори Євген Кошовий і Олександр Пікалов на виступі перед військовими. Фото: Instagram студії "Квартал 95"

Нагадаємо, ми писали про те, що гумористи "Кварталу 95" звернулися до українців на відео.

Раніше ми розповідали про те, що актори студії "Квартал 95" заспівали про добровольців.

Також ми повідомляли про те, що актори "Кварталу 95" висміяли болючу для українців тему.