Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Євген Кошовий зі сцени "Кварталу 95" публічно висміяв хейтерів arrow

Євген Кошовий зі сцени "Кварталу 95" публічно висміяв хейтерів

19 березня 2024 11:09
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Актор Кварталу 95 Євген Кошовий покепкував над хейтерами — реакція мережі
Актор Євген Кошовий у програмі "ЖВЛ". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український актор і ведучий студії "Квартал 95" Євген Кошовий показав один зі своїх виступів на сцені. Зокрема, шоумен висміяв людей, які постійно критикують інших за будь-яку дрібницю, і викликав неоднозначну реакцію в мережі.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці студії "Квартал 95" в соцмережі Instagram.

Читайте також:

Євген Кошовий звернувся до хейтерів

Відомий український актор вирішив порушити тему критики в соціальних мережах, яка, за його словами, є окремим видом мистецтва. Зокрема, Кошовий висміяв хейтерів, які постійно знаходять речі для засудження в соцмережах.

"Коментарі в соцмережах — це вже давно окремий вид мистецтва, адже захейтити можна будь-що і будь-кого. Саме таким "експертам" ми присвятили цей номер", — написали в описі під відео на офіційній сторінці "Кварталу 95".

Публікація зі сторінки студії "Квартал 95"
Виступ Євгена Кошового на сцені "Кварталу 95". Фото: скриншот з Instagram

В мережі відреагували на виступ Євгена Кошового

Побачивши цей номер, люди в коментарях почали висловлювати досить різну думку — одні залишили позитивні відгуки, в той час як інші, навпаки, не на жарт засудили Євгена Кошового та інших гумористів студії "Квартал 95". 

  • Актуально і влучно, як завжди
  • Дуже життєво вийшло
  • Дякую, що в такі темні часи даруєте промінчики світлого гумору
  • Яку п*ку наїв під час війни… Не смішно, люди помирають у нас на війні, а ви смієтеся… До чого ми дійшли? Одні помирають… А інші сміються… Туди би тих викрадачів, що людей на вулицях викрадають
  • Бойкот "95 квартал", ганьба
Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95"
Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95"
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95"
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95"
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Євген Кошовий відповів критикам за зайву вагу

Не так давно український актор Євген Кошовий різко відповів хейтерам, які висміюють його вагу. Під час інтерв’ю зі Славою Дьоміним ведучий звернувся до хейтерів і зазначив, що зараз йому комфортно в тій вазі, в якій він є.

"Нехай стежать за своїми кілограмами. Раціон треба розписати їм, те, що я їм? Я зараз скинув десь шість. Ще думаю чотири-сім. Але це все не тому, що вони мене гноблять! Я собі подобаюсь, я не хочу бути таким, як у 2005-му році. Я себе комфортно почуваю. Я можу втягувати живіт!" — наголосив Євген Кошовий.

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Євген Кошовий зізнався, скільки він втратив кілограм зайвої ваги. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий телеведучий Євген Кошовий висловився про хореографа Влада Яму. 

Також ми повідомляли про те, що актор і ведучий Євген Кошовий пояснив, як змінилася робота студії "Квартал 95" під час війни. 

Квартал 95
Євген Кошовий
шоу-бізнес
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися