Актор Кварталу 95 Євген Кошовий покепкував над хейтерами — реакція мережі

Актор Євген Кошовий у програмі "ЖВЛ". Фото: скриншот з YouTube

Український актор і ведучий студії "Квартал 95" Євген Кошовий показав один зі своїх виступів на сцені. Зокрема, шоумен висміяв людей, які постійно критикують інших за будь-яку дрібницю, і викликав неоднозначну реакцію в мережі.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці студії "Квартал 95" в соцмережі Instagram.

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Євген Кошовий звернувся до хейтерів

Відомий український актор вирішив порушити тему критики в соціальних мережах, яка, за його словами, є окремим видом мистецтва. Зокрема, Кошовий висміяв хейтерів, які постійно знаходять речі для засудження в соцмережах.

"Коментарі в соцмережах — це вже давно окремий вид мистецтва, адже захейтити можна будь-що і будь-кого. Саме таким "експертам" ми присвятили цей номер", — написали в описі під відео на офіційній сторінці "Кварталу 95".

Виступ Євгена Кошового на сцені "Кварталу 95". Фото: скриншот з Instagram

В мережі відреагували на виступ Євгена Кошового

Побачивши цей номер, люди в коментарях почали висловлювати досить різну думку — одні залишили позитивні відгуки, в той час як інші, навпаки, не на жарт засудили Євгена Кошового та інших гумористів студії "Квартал 95".

Актуально і влучно, як завжди

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Яку п*ку наїв під час війни… Не смішно, люди помирають у нас на війні, а ви смієтеся… До чого ми дійшли? Одні помирають… А інші сміються… Туди би тих викрадачів, що людей на вулицях викрадають

Бойкот "95 квартал", ганьба

Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Євген Кошовий відповів критикам за зайву вагу

Не так давно український актор Євген Кошовий різко відповів хейтерам, які висміюють його вагу. Під час інтерв’ю зі Славою Дьоміним ведучий звернувся до хейтерів і зазначив, що зараз йому комфортно в тій вазі, в якій він є.

"Нехай стежать за своїми кілограмами. Раціон треба розписати їм, те, що я їм? Я зараз скинув десь шість. Ще думаю чотири-сім. Але це все не тому, що вони мене гноблять! Я собі подобаюсь, я не хочу бути таким, як у 2005-му році. Я себе комфортно почуваю. Я можу втягувати живіт!" — наголосив Євген Кошовий.

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Євген Кошовий зізнався, скільки він втратив кілограм зайвої ваги.

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