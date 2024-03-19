Актер Квартала 95 Евгений Кошевой посмеялся над хейтерами — реакция сети

Актер Евгений Кошевой в программе "ЖВЛ". Фото: скриншот с YouTube

Украинский актер и ведущий студии "Квартал 95" Евгений Кошевой показал одно из своих выступлений на сцене. В частности, шоумен высмеял людей, которые постоянно критикуют других за любой пустяк, и вызвал неоднозначную реакцию в сети.

Соответствующее видео появилось на официальной странице студии "Квартал 95" в соцсети Instagram.

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Евгений Кошевой обратился к хейтерам

Известный украинский актер решил поднять тему критики в социальных сетях, которая, по его словам, является отдельным видом искусства. В частности, Кошевой высмеял хейтеров, которые постоянно находят вещи для осуждения в соцсетях.

"Комментарии в соцсетях — это уже давно отдельный вид искусства, ведь захейтить можно что угодно и кого угодно. Именно таким "экспертам" мы посвятили этот номер", — написали в описании под видео на официальной странице "Квартала 95".

Выступление Евгения Кошевого на сцене "Квартала 95". Фото: скриншот из Instagram

В сети отреагировали на выступление Евгения Кошевого

Увидев этот номер, люди в комментариях начали высказывать довольно разное мнение — одни оставили положительные отзывы, в то время как другие, наоборот, не на шутку осудили Евгения Кошевого и других юмористов студии "Квартал 95".

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Спасибо, что в такие темные времена дарите лучики светлого юмора

Какую р*жу наел во время войны... Не смешно, люди умирают у нас на войне, а вы смеетесь... До чего мы дошли? Одни умирают… А другие смеются… Туда бы тех похитителей, людей на улицах похищающих

Бойкот "95 квартал", позор

Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Евгений Кошевой ответил критикам за лишний вес

Не так давно украинский актер Евгений Кошевой резко ответил хейтерам, которые высмеивают его вес. Во время интервью со Славой Деминым ведущий обратился к хейтерам и отметил, что сейчас ему комфортно в том весе, в котором он есть.

"Пусть следят за своими килограммами. Рацион надо расписать им, то, что я ем? Я сейчас скинул где-то шесть. Еще думаю четыре-семь. Но это все не потому, что они меня угнетают! Я себе нравлюсь, я не хочу быть таким, как в 2005-м году. Я себя комфортно чувствую. Я могу втягивать живот!" — подчеркнул Евгений Кошевой.

Напомним, мы писали о том, что украинский актер Евгений Кошевой признался, сколько он потерял килограмм лишнего веса.

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