Юмористы с Квартала 95 разозлили украинцев новым концертом

Актеры и певческий бэнд "Квартала 95" на выступлении. Фото: скриншот с YouTube

Актеры студии "Квартал 95" продолжают давать разные концерты во время полномасштабной войны. На этот раз украинские юмористы спели о родных городах, которые некоторым пришлось покинуть из-за российского вторжения, и снова натолкнулись на критику от пользователей сети.

Соответствующее видео появилось на официальной странице "Квартала 95" в соцсети Instagram.

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Актеры "Квартала 95" исполнили трогательную песню

Украинские юмористы решили посвятить свою песню людям, которым пришлось покинуть родные дома из-за полномасштабного вторжения. Актеры включили кадры из украинских городов и спели о "городе весны", с которым связаны теплые воспоминания людей.

Эта композиция довела некоторых зрителей, сидевших в зале во время концерта "Квартала 95", до слез, ведь получилась она достаточно трогательной. К тому же, актеры подчеркнули, что когда-то украинцам удастся вернуться туда, где они провели всю свою юность и молодость.

"У каждого из нас свой город весны. Город, где прошла юность и молодость, с которым связаны самые теплые воспоминания. Верим, что настанет день, когда каждый украинец сможет вернуться в свой город весны", — написали в описании под видео на официальной странице "Квартала 95".

Выступление Евгения Кошевого на концерте "Квартала 95". Фото: скриншот из Instagram

В сети отреагировали на выступление актеров

Несмотря на то, что в зале некоторые люди сидели со слезами на глазах, в сети нашлись те, кто снова начал хейтить юмористов. В частности, некоторые люди осудили актеров "Квартала 95" за концерты во время полномасштабной войны в Украине.

Защищать надо идти, а не песни петь грустные, мужчины

Каждый вернется в свой город? Женя, ты о чем? Что сделал твой друг, чтобы люди вернулись? Куда переселенцам возвращаться? Даже несчастные выплаты для ВПЛ забрал. Спустись на землю со сцены

А защищать свой город сам не хочет. Лучше песни петь, пока кто-то погибает

Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

"Квартал 95" ездит по городам Украины

С начала полномасштабного вторжения актеры студии "Квартал 95" начали активно посещать военных, защищающих наше государство от российского нашествия. Например, восьмого марта юмористы ездили поздравлять украинских женщин, входящих в состав ВСУ.

Актеры Евгений Кошевой и Александр Пикалов на выступлении перед военными. Фото: Instagram студии "Квартал 95"

Напомним, мы писали о том, что юмористы "Квартала 95" обратились к украинцам на видео.

Ранее мы рассказывали о том, что актеры студии "Квартал 95" спели про добровольцев.

Также мы сообщали о том, что актеры "Квартала 95" высмеяли болезненную для украинцев тему.