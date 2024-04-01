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"Кварталовцев" захейтили за высмеивание тревоги в Украине

1 апреля 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Квартал 95 высмеял воздушную тревогу в Украине — реакция сети
Актеры студии "Квартал 95" на своем выступлении. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинские юмористы и актеры студии "Квартал 95" продолжают активно выступать во время полномасштабной войны. В этот раз телезвезды взяли украиноязычную версию известной песни певицы Ирины Билык и переделали ее, но пользователи соцсети снова осудили их.

Соответствующее выступление актеры "Квартала" обнародовали на своей официальной странице в Instagram.

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Выступление "Квартала 95" с песней Ирины Билык

Актеры студии "Квартал 95" взяли всем известную композицию украинской певицы Ирины Билык под названием "Сніг" и перепели ее. Юмористы решили посвятить новую версию песни пилотам российской авиации, которая взлетает почти каждый день, из-за чего в Украине начинается воздушная тревога.

На сцене можно увидеть сначала Евгения Кошевого, объявляющего номер. После этого выходит украинский комик, актер и ведущий Юрий Ткач, который, собственно, и перепел песню Ирины Билык.

"Как бы хотелось, чтобы все пожелания украинцев пилотам МиГ-31 осуществились", — написали в описании под видео на официальной странице студии "Квартал 95".

Публикация со страницы студии "Квартал 95"
Номер юмористов студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Комментарии людей касательно выступления "Квартала 95"

Увидев новый номер украинских юмористов, пользователи сети Instagram не смогли остаться в стороне и стали его комментировать. В частности, некоторые начали критиковать актеров "Квартала 95" за концерты во время войны, а кто-то стал высказываться по поводу мужчин в Украине.

  • Мне больше стыдно не за "Квартал", который хоть покупает ребятам необходимое со своих концертов, а за комментаторов непутевых и мужиков, которые в платьях убежали, не желая даже в тылу помочь армии
  • Смешно? Люди гибнут. За ружье и в окоп, клоуны, наших детей и стариков защищать. Снайперов они боятся
  • Это же полное дно… Люди, давайте отписку
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Украиноязычная версия песни Ирины Билык

Известная певица Ирина Билык несколько лет назад представила лирическую композицию о любви под названием "Снег". Тогда эта песня стала очень известной, а клип на нее собрал более трех миллионов просмотров.

Однако из-за полномасштабного вторжения Ирина Билык решила перевести свой хит с русского на украинский язык. Появился и новый клип на эту песню, где украинская певица просто стоит в комнате на ковре возле музыкальных инструментов.

Напомним, мы писали о том, что ведущий "Квартала 95" Евгений Кошевой объяснил, почему его дочь не будет учиться в Украине.

Ранее мы рассказывали о том, что актеры студии "Квартал 95" спели о городах, которые пришлось покинуть украинцам.

Также мы сообщали о том, что юмористы из "Квартала 95" высмеяли украинских добровольцев.

Квартал 95
концерт
шоу-бизнес
украинские звезды

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