Ведучий Ліги сміху Віктор Розовий отримав важке поранення — Квартал 95 відреагував

Ведучий "Ліги сміху" і військовий Віктор Розовий на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українські гумористи, актори і зірки студії "Квартал 95" відреагували на поранення ведучого "Ліги сміху" і коміка Віктора Розового. Зокрема, відомі актори наголосили, що перебувають на постійному зв’язку з його рідними і вірять, що він зможе відновитися.

Відповідним дописом актори "Кварталу 95" поділилися на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Гумористи вирішили показати, що вони підтримують ведучого "Ліги сміху" Віктора Розового, який не так давно отримав поранення на передовій. Зокрема, актори зазначили, що вони постійно спілкуються з близькими коміка, щоб знати про його стан здоров’я.

Також українські гумористи наголосили, що вони вірять, що ця ситуація зробить Віктора сильнішим, і зазначили, що вони робитимуть все, щоб він якнайскоріше встав на ноги.

"21 березня поранення отримав комік, ведучий "Ліги Сміху", військовослужбовець 3-ї ОШБр Віктор Розовий. Ми на зв’язку з його рідними. Ми віримо, Вітя вийде з цієї ситуації ще сильнішим, а ми робимо і будемо робити все, щоб пришвидшити одужання і реабілітацію. Ми поруч", — написали в описі під дописом українські гумористи.

Гумористи "Кварталу 95" про поранення Віктора Розового. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі підписників на слова акторів "Кварталу 95"

Побачивши такі слова від гумористів, люди, які підписані на офіційну сторінку "Кварталу 95", не пройшли повз. Користувачі мережі Instagram залишили свої коментарі під дописом, в яких висловили різні думки, зокрема, і негативні.

Ну так це ж знаменитість, потрібно всім скинутися, щоб прискорити одужання, але чомусь не показуєте обличчя, з нашими рідними щодня щось відбувається на нулі, як не контузило, так поранило, але це ніхто не розголошує, всі справляємося самотужки

Одужуйте! І нехай Ваш янгол охоронець й надалі Вас оберігає. Героям Слава!!!

Один відповів за всіх!!! Має стержень!! Це сильна людина

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Поранення Віктора Розового на фронті

Нещодавно стало відомо, що комік, актор, а зараз ведучий розважального шоу "Ліга сміху" Віктор Розовий, який пішов захищати рідну країну, отримав серйозне поранення на передовій. Його кохана розповіла, що Віктор отримав важке осколкове поранення голови, і лікарі два тижні боролися за його життя.

"Доки стояло питання його життя, ми хотіли зберегти інформаційну тишу. Віктор дуже вольовий, тому робить неймовірний успіх. Він уже в свідомості, намагається з нами спілкуватися та набирається сил для реабілітації. У нас немає сумнівів, що він повністю відновиться", — наголосила кохана Віктора Розового Ольга Мерзлікіна.

Кохана Віктора Розового Ольга Мерзлікіна про поранення коміка. Фото: скриншот з Instagram

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