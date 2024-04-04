Квартал 95 публічно висміяв Дмитра Гордона — в мережі не промовчали

Гумористи "Кварталу" публічно потролили журналіста Дмитра Гордона
Українські актори і гумористи студії "Квартал 95" показали номер з нового випуску програми. У ньому зірки висміяли ведучого Дмитра Гордона і вкотре були засуджені з боку користувачів соцмережі Instagram за недоречні жарти під час війни.
Відповідним відео поділилися на офіційній сторінці "Кварталу 95" в соцмережі Instagram.
Номер "Кварталу 95" про Дмитра Гордона
Актори студії "Квартал 95" показали нову сценку, в якій потролили ведучого Дмитра Гордона. За сюжетом номера — програма телеведучого, який ніби бере інтерв’ю у колишнього президента України Віктора Януковича.
Спочатку на сцену виходить актор Володимир Мартинець, який оголошує сценку. Він наголосив, що про Дмитра Гордона ніхто не забув, адже актори чекали, поки в нього вийде якийсь ексклюзив.
"Якщо ви думаєте, що ми забули про Дмитра Гордона, ми скажемо, що це не так! Просто Дмитра зараз так багато скрізь, що ми чекали, коли він випустить якийсь ексклюзивчик. І ось… Цей день настав. Зустрічайте, ваш найкращий друг — Дмитро Гордон", — оголошує номер Володимир Мартинець.
Потім у ролі ведучого Дмитра Гордона з’являється Євген Кошовий. На екрані можна побачити експрезидента-втікача Януковича, який за допомогою штучного інтелекту нібито розмовляє з ведучим.
Реакція мережі на новий номер "Кварталу 95"
В соціальній мережі Instagram одразу відреагували на новий номер українських гумористів. Але багато коментарів виявилися негативними, адже користувачі мережі засудили акторів за жарти під час повномасштабної війни.
- На яке ж дно ви перетворилися
- "Квартал", не ганьбися, це вже край, раніше ви мені подобались, зараз ви гірші за орків, хочеться бл*ванути
- Ви такі огидні
- Гумор — дно
- Ну, напевно, Гордон Дмитро Ілліч робить хорошу роботу, комусь круто насолив зі "слуг народу"
- Дно! Ну гаразд, Янукович, за що Гордона тролити???
Дмитро Гордон — що про нього відомо
Дмитро Гордон — це український журналіст і ведучий програми "В гостях у Гордона", який активно бере інтерв’ю у різних політиків і зірок.
Наприклад, не так давно він спілкувався з українською співачкою Наталією Могилевською.
Нагадаємо, ми писали про те, що актори студії "Квартал 95" висміяли повітряну тривогу в Україні.
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