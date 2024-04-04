Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Гумористи "Кварталу" публічно потролили журналіста Дмитра Гордона arrow

Гумористи "Кварталу" публічно потролили журналіста Дмитра Гордона

4 квітня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Квартал 95 публічно висміяв Дмитра Гордона — в мережі не промовчали
Ведучий Євген Кошовий у ролі Дмитра Гордона в номері "Кварталу 95". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українські актори і гумористи студії "Квартал 95" показали номер з нового випуску програми. У ньому зірки висміяли ведучого Дмитра Гордона і вкотре були засуджені з боку користувачів соцмережі Instagram за недоречні жарти під час війни.

Відповідним відео поділилися на офіційній сторінці "Кварталу 95" в соцмережі Instagram.

Читайте також:

Номер "Кварталу 95" про Дмитра Гордона

Актори студії "Квартал 95" показали нову сценку, в якій потролили ведучого Дмитра Гордона. За сюжетом номера — програма телеведучого, який ніби бере інтерв’ю у колишнього президента України Віктора Януковича. 

Спочатку на сцену виходить актор Володимир Мартинець, який оголошує сценку. Він наголосив, що про Дмитра Гордона ніхто не забув, адже актори чекали, поки в нього вийде якийсь ексклюзив. 

"Якщо ви думаєте, що ми забули про Дмитра Гордона, ми скажемо, що це не так! Просто Дмитра зараз так багато скрізь, що ми чекали, коли він випустить якийсь ексклюзивчик. І ось… Цей день настав. Зустрічайте, ваш найкращий друг — Дмитро Гордон", — оголошує номер Володимир Мартинець.

Публікація зі сторінки студії "Квартал 95"
Володимир Мартинець на сцені "Кварталу 95". Фото: скриншот з Instagram

Потім у ролі ведучого Дмитра Гордона з’являється Євген Кошовий. На екрані можна побачити експрезидента-втікача Януковича, який за допомогою штучного інтелекту нібито розмовляє з ведучим.

Публікація зі сторінки студії "Квартал 95"
Актор Євген Кошовий у ролі Дмитра Гордона на концерті "Кварталу 95". Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на новий номер "Кварталу 95"

В соціальній мережі Instagram одразу відреагували на новий номер українських гумористів. Але багато коментарів виявилися негативними, адже користувачі мережі засудили акторів за жарти під час повномасштабної війни.

  • На яке ж дно ви перетворилися
  • "Квартал", не ганьбися, це вже край, раніше ви мені подобались, зараз ви гірші за орків, хочеться бл*ванути
  • Ви такі огидні
  • Гумор — дно
  • Ну, напевно, Гордон Дмитро Ілліч робить хорошу роботу, комусь круто насолив зі "слуг народу"
  • Дно! Ну гаразд, Янукович, за що Гордона тролити???
Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95"
Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95"
Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95"
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95"
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Дмитро Гордон — що про нього відомо

Дмитро Гордон — це український журналіст і ведучий програми "В гостях у Гордона", який активно бере інтерв’ю у різних політиків і зірок.

Дмитрий Гордон
Журналіст Дмитро Гордон на каналі "В гостях у Гордона". Фото: скриншот з YouTube

Наприклад, не так давно він спілкувався з українською співачкою Наталією Могилевською.

Нагадаємо, ми писали про те, що актори студії "Квартал 95" висміяли повітряну тривогу в Україні. 

Раніше ми розповідали про те, що в мережі з’явилося відео, де Кузьма Скрябін висміяв "Квартал 95".

Також ми повідомляли про те, що ведучий "Кварталу 95" Євген Кошовий висміяв хейтерів.

Квартал 95
Дмитро Гордон
шоу-бізнес
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК