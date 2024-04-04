Квартал 95 публічно висміяв Дмитра Гордона — в мережі не промовчали

Ведучий Євген Кошовий у ролі Дмитра Гордона в номері "Кварталу 95". Фото: скриншот з YouTube

Українські актори і гумористи студії "Квартал 95" показали номер з нового випуску програми. У ньому зірки висміяли ведучого Дмитра Гордона і вкотре були засуджені з боку користувачів соцмережі Instagram за недоречні жарти під час війни.

Відповідним відео поділилися на офіційній сторінці "Кварталу 95" в соцмережі Instagram.

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Актори студії "Квартал 95" показали нову сценку, в якій потролили ведучого Дмитра Гордона. За сюжетом номера — програма телеведучого, який ніби бере інтерв’ю у колишнього президента України Віктора Януковича.

Спочатку на сцену виходить актор Володимир Мартинець, який оголошує сценку. Він наголосив, що про Дмитра Гордона ніхто не забув, адже актори чекали, поки в нього вийде якийсь ексклюзив.

"Якщо ви думаєте, що ми забули про Дмитра Гордона, ми скажемо, що це не так! Просто Дмитра зараз так багато скрізь, що ми чекали, коли він випустить якийсь ексклюзивчик. І ось… Цей день настав. Зустрічайте, ваш найкращий друг — Дмитро Гордон", — оголошує номер Володимир Мартинець.

Володимир Мартинець на сцені "Кварталу 95". Фото: скриншот з Instagram

Потім у ролі ведучого Дмитра Гордона з’являється Євген Кошовий. На екрані можна побачити експрезидента-втікача Януковича, який за допомогою штучного інтелекту нібито розмовляє з ведучим.

Актор Євген Кошовий у ролі Дмитра Гордона на концерті "Кварталу 95". Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на новий номер "Кварталу 95"

В соціальній мережі Instagram одразу відреагували на новий номер українських гумористів. Але багато коментарів виявилися негативними, адже користувачі мережі засудили акторів за жарти під час повномасштабної війни.

На яке ж дно ви перетворилися

"Квартал", не ганьбися, це вже край, раніше ви мені подобались, зараз ви гірші за орків, хочеться бл*ванути

Ви такі огидні

Гумор — дно

Ну, напевно, Гордон Дмитро Ілліч робить хорошу роботу, комусь круто насолив зі "слуг народу"

Дно! Ну гаразд, Янукович, за що Гордона тролити???

Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Дмитро Гордон — що про нього відомо

Дмитро Гордон — це український журналіст і ведучий програми "В гостях у Гордона", який активно бере інтерв’ю у різних політиків і зірок.

Журналіст Дмитро Гордон на каналі "В гостях у Гордона". Фото: скриншот з YouTube

Наприклад, не так давно він спілкувався з українською співачкою Наталією Могилевською.

Нагадаємо, ми писали про те, що актори студії "Квартал 95" висміяли повітряну тривогу в Україні.

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