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Юмористы "Квартала" публично потролили журналиста Дмитрия Гордона

4 апреля 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Квартал 95 публично высмеял Дмитрия Гордона — в сети не промолчали
Ведущий Евгений Кошевой в роли Дмитрия Гордона в номере "Квартала 95". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинские актеры и юмористы студии "Квартал 95" показали номер нового выпуска программы. В нем звезды высмеяли ведущего Дмитрия Гордона и в который раз были осуждены со стороны пользователей соцсети Instagram за неуместные шутки во время войны.

Соответствующим видео поделились на официальной странице "Квартала 95" в соцсети Instagram.

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Номер "Квартала 95" про Дмитрия Гордона

Актеры студии "Квартал 95" показали новую сценку, в которой потролили ведущего Дмитрия Гордона. По сюжету номера — программа телеведущего, который якобы берет интервью у бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Сначала на сцену выходит актер Владимир Мартынец, объявляющий сценку. Он подчеркнул, что о Дмитрии Гордоне никто не забыл, ведь актеры ждали, пока у него выйдет какой-то эксклюзив.

"Если вы думаете, что мы забыли о Дмитрии Гордоне, мы скажем, что это не так! Просто Дмитрия сейчас так много везде, что мы ждали, когда он выпустит какой-то эксклюзивчик. И вот... Этот день настал. Встречайте, ваш лучший друг — Дмитрий Гордон", — объявляет номер Владимир Мартынец.

Публикация со страницы студии "Квартал 95"
Владимир Мартынец на сцене "Квартала 95". Фото: скриншот из Instagram

Затем в роли ведущего Дмитрия Гордона появляется Евгений Кошевой. На экране можно увидеть беглого экс-президента Януковича, который с помощью искусственного интеллекта якобы разговаривает с ведущим.

Публикация со страницы студии "Квартал 95"
Актер Евгений Кошевой в роли Дмитрия Гордона на концерте "Квартала 95". Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новый номер "Квартала 95"

В социальной сети Instagram сразу отреагировали на новый номер украинских юмористов. Но многие комментарии оказались негативными, ведь пользователи сети осудили актеров за шутки во время полномасштабной войны.

  • В какое же дно вы превратились
  • "Квартал", не позорься, это уже край, раньше вы мне нравились, сейчас вы хуже орков, хочется р*гнуть
  • Вы такие отвратительные
  • Юмор — дно
  • Ну, наверное, Гордон Дмитрий Ильич делает хорошую работу, кому-то круто насолил из "слуг народа"
  • Дно! Ну ладно, Янукович, за что Гордона троллить???
Комментарии со страницы студии "Квартал 95"
Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы студии "Квартал 95"
Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Дмитрий Гордон — что о нем известно

Дмитрий Гордон — это украинский журналист и ведущий программы "В гостях у Гордона", который активно берет интервью у разных политиков и звезд.

Дмитрий Гордон
Журналист Дмитрий Гордон на канале "В гостях у Гордона". Фото: скриншот с YouTube

К примеру, не так давно он общался с украинской певицей Наталией Могилевской.

Напомним, мы писали о том, что актеры студии "Квартал 95" высмеяли воздушную тревогу в Украине.

Ранее мы рассказывали о том, что в сети появилось видео, где Кузьма Скрябин высмеял "Квартал 95".

Также мы сообщали о том, что ведущий "Квартала 95" Евгений Кошевой высмеял хейтеров.

Квартал 95
Дмитрий Гордон
шоу-бизнес
украинские звезды

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