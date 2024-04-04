Квартал 95 публично высмеял Дмитрия Гордона — в сети не промолчали

Ведущий Евгений Кошевой в роли Дмитрия Гордона в номере "Квартала 95". Фото: скриншот с YouTube

Украинские актеры и юмористы студии "Квартал 95" показали номер нового выпуска программы. В нем звезды высмеяли ведущего Дмитрия Гордона и в который раз были осуждены со стороны пользователей соцсети Instagram за неуместные шутки во время войны.

Соответствующим видео поделились на официальной странице "Квартала 95" в соцсети Instagram.

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Номер "Квартала 95" про Дмитрия Гордона

Актеры студии "Квартал 95" показали новую сценку, в которой потролили ведущего Дмитрия Гордона. По сюжету номера — программа телеведущего, который якобы берет интервью у бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Сначала на сцену выходит актер Владимир Мартынец, объявляющий сценку. Он подчеркнул, что о Дмитрии Гордоне никто не забыл, ведь актеры ждали, пока у него выйдет какой-то эксклюзив.

"Если вы думаете, что мы забыли о Дмитрии Гордоне, мы скажем, что это не так! Просто Дмитрия сейчас так много везде, что мы ждали, когда он выпустит какой-то эксклюзивчик. И вот... Этот день настал. Встречайте, ваш лучший друг — Дмитрий Гордон", — объявляет номер Владимир Мартынец.

Владимир Мартынец на сцене "Квартала 95". Фото: скриншот из Instagram

Затем в роли ведущего Дмитрия Гордона появляется Евгений Кошевой. На экране можно увидеть беглого экс-президента Януковича, который с помощью искусственного интеллекта якобы разговаривает с ведущим.

Актер Евгений Кошевой в роли Дмитрия Гордона на концерте "Квартала 95". Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новый номер "Квартала 95"

В социальной сети Instagram сразу отреагировали на новый номер украинских юмористов. Но многие комментарии оказались негативными, ведь пользователи сети осудили актеров за шутки во время полномасштабной войны.

В какое же дно вы превратились

"Квартал", не позорься, это уже край, раньше вы мне нравились, сейчас вы хуже орков, хочется р*гнуть

Вы такие отвратительные

Юмор — дно

Ну, наверное, Гордон Дмитрий Ильич делает хорошую работу, кому-то круто насолил из "слуг народа"

Дно! Ну ладно, Янукович, за что Гордона троллить???

Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Дмитрий Гордон — что о нем известно

Дмитрий Гордон — это украинский журналист и ведущий программы "В гостях у Гордона", который активно берет интервью у разных политиков и звезд.

Журналист Дмитрий Гордон на канале "В гостях у Гордона". Фото: скриншот с YouTube

К примеру, не так давно он общался с украинской певицей Наталией Могилевской.

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