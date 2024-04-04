Квартал 95 публично высмеял Дмитрия Гордона — в сети не промолчали

Юмористы "Квартала" публично потролили журналиста Дмитрия Гордона
Украинские актеры и юмористы студии "Квартал 95" показали номер нового выпуска программы. В нем звезды высмеяли ведущего Дмитрия Гордона и в который раз были осуждены со стороны пользователей соцсети Instagram за неуместные шутки во время войны.
Соответствующим видео поделились на официальной странице "Квартала 95" в соцсети Instagram.
Номер "Квартала 95" про Дмитрия Гордона
Актеры студии "Квартал 95" показали новую сценку, в которой потролили ведущего Дмитрия Гордона. По сюжету номера — программа телеведущего, который якобы берет интервью у бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Сначала на сцену выходит актер Владимир Мартынец, объявляющий сценку. Он подчеркнул, что о Дмитрии Гордоне никто не забыл, ведь актеры ждали, пока у него выйдет какой-то эксклюзив.
"Если вы думаете, что мы забыли о Дмитрии Гордоне, мы скажем, что это не так! Просто Дмитрия сейчас так много везде, что мы ждали, когда он выпустит какой-то эксклюзивчик. И вот... Этот день настал. Встречайте, ваш лучший друг — Дмитрий Гордон", — объявляет номер Владимир Мартынец.
Затем в роли ведущего Дмитрия Гордона появляется Евгений Кошевой. На экране можно увидеть беглого экс-президента Януковича, который с помощью искусственного интеллекта якобы разговаривает с ведущим.
Реакция сети на новый номер "Квартала 95"
В социальной сети Instagram сразу отреагировали на новый номер украинских юмористов. Но многие комментарии оказались негативными, ведь пользователи сети осудили актеров за шутки во время полномасштабной войны.
- В какое же дно вы превратились
- "Квартал", не позорься, это уже край, раньше вы мне нравились, сейчас вы хуже орков, хочется р*гнуть
- Вы такие отвратительные
- Юмор — дно
- Ну, наверное, Гордон Дмитрий Ильич делает хорошую работу, кому-то круто насолил из "слуг народа"
- Дно! Ну ладно, Янукович, за что Гордона троллить???
Дмитрий Гордон — что о нем известно
Дмитрий Гордон — это украинский журналист и ведущий программы "В гостях у Гордона", который активно берет интервью у разных политиков и звезд.
К примеру, не так давно он общался с украинской певицей Наталией Могилевской.
Напомним, мы писали о том, что актеры студии "Квартал 95" высмеяли воздушную тревогу в Украине.
Ранее мы рассказывали о том, что в сети появилось видео, где Кузьма Скрябин высмеял "Квартал 95".
Также мы сообщали о том, что ведущий "Квартала 95" Евгений Кошевой высмеял хейтеров.
Читайте Новини.LIVE!