Студія "Квартал 95" допоміг захисникам на фронті

Студія "Квартал 95" із бійцями ЗСУ. Фото: instagram.com/kvartal95official/

Актори Студії "Квартал 95" відвідали Донецьку, Запорізьку та Дніпропетровську області. Вони поспілкувалися із військовими та передали техніку, яка допоможе їм знищувати окупантів.

Про це вони розповіли на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Студія "Квартал 95" допомогла захисникам

Частину коштів, які були зібрані під час виступів у березні, актори Студії "Квартал 95" спрямували на допомогу нашим військовим. Артисти придбали для їх потреб дрони, квадроцикли та "старлінки".

На зустрічі із бійцями також заспівала TAYANNA та гурт KARTA SVITU.

Студія "Квартал 95" відвідала військових. Фото:

"Поспілкувались з нашими героїчними військовими, а також доставили їм необхідні на фронті речі: 20 FPV-дронів, 6 квадроциклів та 6 "старлінків", які куплені в тому числі за кошти з квитків наших березневих концертів.

Загалом цього разу передали: по 10 FPV-дронів для 67-го окремого стрілецького батальйону та для "Корисного підрозділу" 58 ОМПБ ім. Гетьмана Івана Виговського.

Квадроцикли — для 3-ї окремої штурмової бригади, 47-ї окремої механізованої бригади "Ма́ґура", 128-мої окремої гірсько-штурмової бригади та 67-ї ОМБр.

Старлінки та приціли для 28-ї ОМБ імені Лицарів Зимового Походу, 67-го ОСБ та 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий "Кварталу 95" Євген Кошовий пояснив, чому його донька не буде вчитися в Україні. А також актори студії "Квартал 95" заспівали про міста, які довелося покинути українцям.