Студия "Квартал 95" помог защитникам на фронте

Студия "Квартал 95" с бойцами ЗСУ. Фото: instagram.com/kvartal95official/

Актеры Студии "Квартал 95" посетили Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую области. Они пообщались с военными и передали технику, которая поможет им уничтожать оккупантов.

Об этом они рассказали на своей странице Instagram.

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Часть средств, собранных во время выступлений в марте, актеры Студии "Квартал 95" направили на помощь нашим военным. Артисты приобрели для их нужд дроны, квадроциклы и старлинки.

На встрече с бойцами также спела TAYANNA и группа KARTA SVITU.

Студия "Квартал 95" посетила военных. Фото:

"Пообщались с нашими героическими военными, а также доставили им необходимые на фронте вещи: 20 FPV-дронов, 6 квадроциклов и 6 Старлинков, купленных в том числе за средства из билетов наших мартовских концертов.

В общей сложности на этот раз передали: по 10 FPV-дронов для 67-го отдельного стрелкового батальона и для "Полезного подразделения" 58 ОМПБ им. Гетмана Ивана Выговского.

Квадроциклы — для 3-й отдельной штурмовой бригады, 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура", 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и 67-й ОМБр.

Старлинки и прицелы для 28-й ОМБ имени Рыцарей Зимнего Похода, 67-го ОСБ и 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Бурев", — говорится в сообщении.

Напомним, мы писали о том, что ведущий "Квартала 95" Евгений Кошевой объяснил, почему его дочь не будет учиться в Украине. А также актеры студии "Квартал 95" спели о городах, которые пришлось покинуть украинцам.