Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Известные актеры посетили военных на передовой и передали им необходимую технику arrow

Известные актеры посетили военных на передовой и передали им необходимую технику

2 апреля 2024 20:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Студия "Квартал 95" помог защитникам на фронте
Студия "Квартал 95" с бойцами ЗСУ. Фото: instagram.com/kvartal95official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Актеры Студии "Квартал 95" посетили Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую области. Они пообщались с военными и передали технику, которая поможет им уничтожать оккупантов.

Об этом они рассказали на своей странице Instagram.

Читайте также:

Студия "Квартал 95" помогла защитникам

Часть средств, собранных во время выступлений в марте, актеры Студии "Квартал 95" направили на помощь нашим военным. Артисты приобрели для их нужд дроны, квадроциклы и старлинки.

На встрече с бойцами также спела TAYANNA и группа KARTA SVITU.

Актеры студии "Квартал 95" посетили военных на передовой и передали им необходимую технику - фото 1
Студия "Квартал 95" посетила военных. Фото:

"Пообщались с нашими героическими военными, а также доставили им необходимые на фронте вещи: 20 FPV-дронов, 6 квадроциклов и 6 Старлинков, купленных в том числе за средства из билетов наших мартовских концертов.
В общей сложности на этот раз передали: по 10 FPV-дронов для 67-го отдельного стрелкового батальона и для "Полезного подразделения" 58 ОМПБ им. Гетмана Ивана Выговского.
Квадроциклы — для 3-й отдельной штурмовой бригады, 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура", 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и 67-й ОМБр.
Старлинки и прицелы для 28-й ОМБ имени Рыцарей Зимнего Похода, 67-го ОСБ и 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Бурев", — говорится в сообщении.

Напомним, мы писали о том, что ведущий "Квартала 95" Евгений Кошевой объяснил, почему его дочь не будет учиться в Украине. А также актеры студии "Квартал 95" спели о городах, которые пришлось покинуть украинцам.

война
Квартал 95
военные
украинские звезды
помощь военным
помощь
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК