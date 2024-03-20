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Копия Ким или нехватка идей — Канье Уэст одел супругу в откровенное бикини в стиле бывшей

20 марта 2024 11:35
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Копия Ким или нехватка идей — Канье Вест надел жену в откровенное бикини в стиле прежней
Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори с эпатажным мужем. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Супруга рэпера Канье Уэста Бьянка Ченсори ошеломила выходом в Лос-Анджелесе в ярком образе, вдохновленном его бывшей женой Ким Кардашьян. 29-летняя избранница звезды была замечена, когда они вместе с рэпером выходили из здания в Западном Голливуде.

Об этом пишет Daily Mail.

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На супруге Канье была металлическая серебристая мини-юбка и бикини. Образ Бьянки выглядел так же, как когда-то браз Ким. В отличие от супруги, рэпер был одет в мешковатый наряд.

 

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори с эпатажным мужем. Фото: BACKGRID
Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори с эпатажным мужем. Фото: BACKGRID

 

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори с эпатажным мужем. Фото: BACKGRID
Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори с эпатажным мужем. Фото: BACKGRID

 

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори с эпатажным мужем. Фото: BACKGRID
Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори с эпатажным мужем. Фото: BACKGRID

 

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори с эпатажным мужем. Фото: BACKGRID
Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори с эпатажным мужем. Фото: BACKGRID

 

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори с эпатажным мужем. Фото: BACKGRID
Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори с эпатажным мужем. Фото: BACKGRID

 

Копия Ким или нехватка идей — Канье Вест надел жену в откровенное бикини в стиле прежней - фото 6
Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

Пара поженилась в декабре 2022 года. Канье показывал Бьянку по всему миру в смелых образах лишь спустя несколько недель после завершения развода с Ким. В прошлом месяце она шокировала, надев прозрачные чулки вместо штанов в Париже после того, как обнажилась под прозрачным плащом в Лос-Анджелесе.

 

Бывшая супруга Канье Уэста Ким Кардашьян. Фото: SplashNews.com
Бывшая супруга Канье Уэста Ким Кардашьян. Фото: SplashNews.com

Источник ранее сообщил, что родители Бьянки "подавлены", увидев свою дочь в таком виде.

"Ее родители очень расстроены из-за этого, потому что не узнают ее. Она бы не делала этого, если бы ее не контролировали", — сказал инсайдер.

Относительно отношений Бьянки с Ким, источник ранее сообщил, что они "дружеские", но Ким не согласна с тем, что Бьянка одевалась дерзко перед ней и четырьмя детьми Канье: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалом.

Ким якобы предупредила Канье, чтобы он сказал Бьянке "прикрываться" около детей.

Напомним, актриса Кристен Стюарт ошеломила смелым выходом на красной дорожке. Николь Кидман показала фотосессию в белье.

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