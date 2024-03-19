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Каньє Вест стягнув з дружини штани у торговельному центрі

19 березня 2024 10:02
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Каньє Вест стягнув з дружини штани у торгівельному центрі
Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Ченсорі. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі вирушила в торговий центр у відвертому вбранні. Пара була помічена, як прогулювалася The Grove в Лос-Анджелесі та прямувала до сімейного ресторану The Cheesecake Factory, щоб перекусити.

Про це пише Daily Mail.

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Папараці бачили, як репер Каньє Вест стягував прозорі неоново-зелені колготки з дружини, які вона поєднувала з крихітним, світло-бежевим топом. Чоловік та дружина трималися за руки, коли входили в будівлю.

 

Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Ченсорі. Фото: BACKGRID
Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Ченсорі. Фото: BACKGRID

 

Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID
Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

 

Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Ченсорі. Фото: BACKGRID
Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Ченсорі. Фото: BACKGRID

Ця новина з'явилася після того, як мама Б'янки Ченсорі Александра прилетіла до Лос-Анджелеса, щоб "врятувати" свою дочку або переконатися в тому, що у неї "все під контролем", як вона раніше розповіла своїй сім'ї.

 

Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Ченсорі. Фото: BACKGRID
Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Ченсорі. Фото: BACKGRID

 

Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Ченсорі. Фото: BACKGRID
Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Ченсорі. Фото: BACKGRID

Джерело стверджує, що мати Б'янки була стурбована новинами про свою доньку і не повірила їй, коли та сказала, що тримає ситуацію під контролем, тому вирішила переконатись у цьому сама.

Батько Б’янки нервує через те, що його зять перетворює його улюблену доньку на "поганий товар" із напівоголеним виглядом. Інсайдери розповіли, що сім’ї Б’янки "болить" спостерігати, як їхню рідну людину водять колом, як "трофейного поні", і запитали, як би почувався Каньє в майбутньому, якби чоловіки ставилися б до його доньок Норт і Чикаго так само.

"Батько Б’янки, Лео, хоче як слід посидіти з Каньє і запитати його, про що він думає, коли водить Б’янку навколо, як голий трофей", — повідомило джерело, близьке до пари.

Каньє, який одружився з Б’янкою у грудні 2022 року, також звинуватили в тому, що він "ізолював її" від її родини в Австралії.

Каньє днями відзначився ще однією скандальною витівкою. Американський репер та російський дизайнер Гоша Рубчинський представили свою першу спільну колекцію одягу, вона називається "Чорні пси". Елементи одягу з написом "Чорні пси" російською мовою — худі, футболки, джоггери та шкарпетки у чорному та білому кольорах — з'явилися на сайті бренду репера Yeezy. Кожна річ коштує 20 доларів.

Нагадаємо, поліція зацікавалася відвертими образами епатажної Б'янки. А зірка "Сутінків" акторка Крістен Стюарт вийшла на червону доріжку а-ля дружина Каньє Веста.

Каньє Вест
закордонні зірки
відверті фото
зіркова пара

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