Скандальна дружина Каньє Веста засвітила сідниці в ультракороткій сукні

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

Дружина американського репера Каньє Веста Б'янка Ченсорі здивувала шанувальників новим образом. Епатажна зірка потрапила в об'єктив папараці під час шопінгу зі своєю матір'ю, Александрою Ченсорі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Мама дружини Каньє Веста з'явилась з нею на публіці

Репортери підловили Б'янку та Александру біля магазину косметики в районі Чатсворт у Лос-Анджелесі. Ченсорі, як завжди, була одягнена в досить відверте вбрання: на ній були ультракоротка атласна сукня рожевого кольору, прозорі гольфи та туфлі Prada на низьких підборах вартістю 1200 доларів.

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі з мамою Александрою. Фото: BACKGRID

Це вбрання Б'янки було скромним у порівнянні з її звичайними виходами. Адже ще недавно Ченсорі бачили у прозорому боді без спідньої білизни. Стиль Б'янки Ченсорі сильно змінився з того часу, як вона вийшла заміж за Каньє Веста.

Вже давно репера звинувачують у тому, що він "знущається" зі своєї дружини, змушуючи її демонструвати на публіці майже повністю оголене тіло. Батько Б'янки Лео Ченсорі, який походить із сім'ї мафіозі, навіть збирався серйозно поговорити з Каньє про те, як той поводиться з його дочкою. Втім, все частіше в мережі говорять про те, що Б'янка в цих відносинах зовсім не жертва, просто вона робить те, що, на її думку, принесе їй популярність та багатство.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста оголилась на холодних вулицях Парижу. А Каньє Вест раніше вийшов на публіку після чуток про розлучення.