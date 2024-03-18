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Скандальна дружина Каньє Веста ледь прикрила сідниці в ультракороткій сукні

18 березня 2024 08:22
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Оля Мазур
Редактор
Скандальна дружина Каньє Веста засвітила сідниці в ультракороткій сукні
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дружина американського репера Каньє Веста Б'янка Ченсорі здивувала шанувальників новим образом. Епатажна зірка потрапила в об'єктив папараці під час шопінгу зі своєю матір'ю, Александрою Ченсорі.

Про це пише Daily Mail.

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Репортери підловили Б'янку та Александру біля магазину косметики в районі Чатсворт у Лос-Анджелесі. Ченсорі, як завжди, була одягнена в досить відверте вбрання: на ній були ультракоротка атласна сукня рожевого кольору, прозорі гольфи та туфлі Prada на низьких підборах вартістю 1200 доларів.

 

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

 

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

 

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі з мамою Александрою. Фото: BACKGRID
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі з мамою Александрою. Фото: BACKGRID

Це вбрання Б'янки було скромним у порівнянні з її звичайними виходами. Адже ще недавно Ченсорі бачили у прозорому боді без спідньої білизни. Стиль Б'янки Ченсорі сильно змінився з того часу, як вона вийшла заміж за Каньє Веста.

Вже давно репера звинувачують у тому, що він "знущається" зі своєї дружини, змушуючи її демонструвати на публіці майже повністю оголене тіло. Батько Б'янки Лео Ченсорі, який походить із сім'ї мафіозі, навіть збирався серйозно поговорити з Каньє про те, як той поводиться з його дочкою. Втім, все частіше в мережі говорять про те, що Б'янка в цих відносинах зовсім не жертва, просто вона робить те, що, на її думку, принесе їй популярність та багатство.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста оголилась на холодних вулицях Парижу. А Каньє Вест раніше вийшов на публіку після чуток про розлучення. 

Каньє Вест
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