Скандальная жена Канье Веста засветила ягодицы в ультракоротком платье

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

Супруга американского рэпера Канье Уэста Бьянка Ченсори удивила поклонников новым образом. Эпатажная звезда попала в объектив папарацци во время шопинга со своей матерью, Александрой Ченсори.

Об этом пишет Daily Mail.

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Репортеры подловили Бьянку и Александру возле магазина косметики в районе Чатсворт в Лос-Анджелесе. Ченсори как всегда была одета в достаточно откровенный наряд: на ней были ультракороткое атласное платье розового цвета, прозрачные гольфы и туфли Prada на низких каблуках стоимостью 1 200 долларов.

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

Этот наряд Бьянки был скромным по сравнению с ее обычными выходами. Ведь еще недавно Ченсори видели в прозрачном боди без нижнего белья. Стиль Бьянки Ченсори сильно изменился с тех пор, как она вышла замуж за Канье Уэста.

Уже давно рэпера обвиняют в том, что он "издевается" над своей супругой, заставляя ее демонстрировать на публике почти полностью обнаженное тело. Отец Бьянки Лео Ченсори, происходящий из семьи мафиози, даже собирался серьезно поговорить с Канье о том, как он обращается с его дочерью. Впрочем, все чаще в сети говорят о том, что Бьянка в этих отношениях отнюдь не жертва, просто она делает то, что, по ее мнению, принесет ей популярность и богатство.

Напомним, супруга Канье Уэста обнажилась на холодных улицах Парижа. А Канье Уэст раньше вышел на публику после слухов о разводе.