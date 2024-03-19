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Канье Уэст стянул с супруги штаны в торговом центре

19 марта 2024 10:02
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Канье Вест стянул с жены штаны в торговом центре
Рэпер Канье Уэст с супругой Бьянкой Ченсори. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори отправилась в торговый центр в откровенном наряде. Пара была замечена, когда прогуливалась The Grove в Лос-Анджелесе и направлялась в семейный ресторан The Cheesecake Factory, чтобы перекусить.

Об этом пишет Daily Mail.

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Папарацци видели, как рэпер Канье Уэст стягивал прозрачные неоново-зеленые колготки с супруги, которые она объединила с крошечным, светло-бежевым топом. Муж и жена держались за руки, входя в здание.

 

Рэпер Канье Уэст с супругой Бьянкой Ченсори. Фото: BACKGRID
Рэпер Канье Уэст с супругой Бьянкой Ченсори. Фото: BACKGRID

 

Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID
Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

 

Рэпер Канье Уэст с супругой Бьянкой Ченсори. Фото: BACKGRID
Рэпер Канье Уэст с супругой Бьянкой Ченсори. Фото: BACKGRID

Эта новость появилась после того, как мама Бьянки Ченсори Александра прилетела в Лос-Анджелес, чтобы "спасти" свою дочь или убедиться в том, что у нее "все под контролем", как она ранее рассказала своей семье.

 

Рэпер Канье Уэст с супругой Бьянкой Ченсори. Фото: BACKGRID
Рэпер Канье Уэст с супругой Бьянкой Ченсори. Фото: BACKGRID

 

Рэпер Канье Уэст с супругой Бьянкой Ченсори. Фото: BACKGRID
Рэпер Канье Уэст с супругой Бьянкой Ченсори. Фото: BACKGRID

Источник утверждает, что мать Бьянки была обеспокоена новостями о своей дочери и не поверила ей, когда та сказала, что держит ситуацию под контролем, поэтому решила убедиться в этом сама.

Отец Бьянки нервничает из-за того, что его зять превращает его любимую дочь в "товар" с полуобнаженным видом. Инсайдеры рассказали, что семье Бьянки "больно" наблюдать, как их родного человека водят кругами, как "трофейного пони", и спросили, как бы чувствовал себя Канье в будущем, если бы мужчины относились бы к его дочерям Норт и Чикаго так же.

"Отец Бьянки, Лео, хочет как следует посидеть с Канье и спросить его, о чем он думает, когда водит Бьянку вокруг, как голый трофей", — сообщил источник, близкий к паре.

Канье, который женился на Бьянке в декабре 2022 года, также обвинили в том, что он "закрыл ее" от ее семьи в Австралии.

Канье на днях отличился еще одной скандальной затеей. Американский рэпер и российский дизайнер Гоша Рубчинский представили свою первую общую коллекцию одежды, она называется "Черные псы". Элементы одежды с надписью "Черные псы" на русском языке — худи, футболки, джоггеры и носки в черном и белом цветах — появились на сайте бренда рэпера Yeezy. Каждая вещь стоит 20 долларов.

Напомним, полиция заинтересовалась откровенными образами эпатажной Бьянки. А звезда "Сумерек" актриса Кристен Стюарт вышла на красную дорожку а-ля супруга Канье Уэста.

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