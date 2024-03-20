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Копія Кім чи брак ідей — Каньє Вест вдягнув дружину у відверте бікіні в стилі колишньої

20 березня 2024 11:35
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Копія Кім чи брак ідей — Каньє Вест вдягнув дружину у відверте бікіні в стилі колишньої
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі з епатажним чоловіком. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дружина репера Каньє Веста Б'янка Ченсорі приголомшила, вийшовши у Лос-Анджелесі в яскравому образі, натхненному його колишньою дружиною Кім Кардаш’ян. 29-річна обраниця зірки була помічена, коли вони разом з репером виходили з будівлі в Західному Голлівуді.

Про це пише Daily Mail.

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На дружині Каньє була металева срібляста мініспідниця та стрінги й бікіні. Образ Б'янки виглядав так само, як колись образ Кім. На відміну від дружини, репер був одягнений у мішкувате вбрання.

 

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі з епатажнДружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі з епатажним чоловіком. Фото: BACKGRIDим чоловіком. Фото: BACKGRID
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі з епатажним чоловіком. Фото: BACKGRID

 

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі з епатажним чоловіком. Фото: BACKGRID
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі з епатажним чоловіком. Фото: BACKGRID

 

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі з епатажним чоловіком. Фото: BACKGRID
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі з епатажним чоловіком. Фото: BACKGRID

 

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі з епатажним чоловіком. Фото: BACKGRID
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі з епатажним чоловіком. Фото: BACKGRID

 

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

 

Копія Кім чи брак ідей — Каньє Вест вдягнув дружину у відверте бікіні в стилі колишньої - фото 6
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

Пара одружилася в грудні 2022 року. Каньє показував Б’янку по всьому світу в сміливих образах лише через кілька тижнів після завершення розлучення з Кім. Минулого місяця вона шокувала, одягнувши прозорі панчохи замість штанів у Парижі після того, як була оголеною під прозорим плащем у Лос-Анджелесі.

 

Колишня дружина Каньє Веста Кім Кардаш'ян. Фото: SplashNews.com
Колишня дружина Каньє Веста Кім Кардаш'ян. Фото: SplashNews.com

Джерело раніше повідомило, що батьки Б'янки "пригнічені", побачивши свою доньку в такому вигляді.

"Її батьки дуже засмучені через це, тому що не впізнають її. Вона б не робила цього, якби її не контролювали", — сказав інсайдер.

Щодо стосунків Б’янки з Кім, джерело раніше повідомило, що вони "дружні", але Кім не погодилася з тим, що Б’янка одягалася зухвало перед нею та чотирма дітьми Каньє: Норт, Сейнтом, Чикаго і Псалом.

Кім нібито попередила Каньє, щоб він сказав Б’янці "прикриватися" навколо дітей.

Нагадаємо, акторка Крістен Стюарт приголомшила сміливим виходом на червоній доріжці. А Ніколь Кідман показала фотосесію у білизні.

Кім Кардашян
Каньє Вест
закордонні зірки
відверті фото

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