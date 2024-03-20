Копія Кім чи брак ідей — Каньє Вест вдягнув дружину у відверте бікіні в стилі колишньої
Дружина репера Каньє Веста Б'янка Ченсорі приголомшила, вийшовши у Лос-Анджелесі в яскравому образі, натхненному його колишньою дружиною Кім Кардаш’ян. 29-річна обраниця зірки була помічена, коли вони разом з репером виходили з будівлі в Західному Голлівуді.
Про це пише Daily Mail.
Б’янка прогулялася вулицею у бікіні
На дружині Каньє була металева срібляста мініспідниця та стрінги й бікіні. Образ Б'янки виглядав так само, як колись образ Кім. На відміну від дружини, репер був одягнений у мішкувате вбрання.
Пара одружилася в грудні 2022 року. Каньє показував Б’янку по всьому світу в сміливих образах лише через кілька тижнів після завершення розлучення з Кім. Минулого місяця вона шокувала, одягнувши прозорі панчохи замість штанів у Парижі після того, як була оголеною під прозорим плащем у Лос-Анджелесі.
Джерело раніше повідомило, що батьки Б'янки "пригнічені", побачивши свою доньку в такому вигляді.
"Її батьки дуже засмучені через це, тому що не впізнають її. Вона б не робила цього, якби її не контролювали", — сказав інсайдер.
Щодо стосунків Б’янки з Кім, джерело раніше повідомило, що вони "дружні", але Кім не погодилася з тим, що Б’янка одягалася зухвало перед нею та чотирма дітьми Каньє: Норт, Сейнтом, Чикаго і Псалом.
Кім нібито попередила Каньє, щоб він сказав Б’янці "прикриватися" навколо дітей.
Нагадаємо, акторка Крістен Стюарт приголомшила сміливим виходом на червоній доріжці. А Ніколь Кідман показала фотосесію у білизні.
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