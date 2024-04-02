Певица Кристина Соловий пьет антидепрессанты — откровенное признание

Украинская певица Христина Соловий на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская певица, автор и исполнительница песен Христина Соловий дала откровенное интервью. В нем популярная артистка призналась, какой период в жизни был самым трудным для нее, и рассказала о том, что она сейчас делает, чтобы справиться с проблемами.

Интервью с Христиной Соловий обнародовали на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

Читайте также:

Самый сложный период в жизни Христины Соловий

Украинская исполнительница призналась, какой момент в ее жизни оказался для нее самым трудным и как она справилась с этим периодом. К тому же Христина Соловий добавила, что она начала употреблять, чтобы снова сделать свое моральное состояние стабильным.

"Мне пришлось перенести свой тур и я разочаровалась в предыдущих отношениях. Все это так на кучу навалилось, и тогда я очень поникла. Я очень рада, что обратилась к психиатру и села на антидепрессанты. Мне просто выписали антидепрессанты, и сейчас я гораздо стабильнее", — признается в интервью Христина Соловий.

Молодая артистка Христина Соловий во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Психиатр и алкоголь в жизни Христины Соловий

Христина считает, что обращаться за помощью к специалисту, особенно сейчас, — это нормально, ведь украинцам трудно справиться со стрессом из-за полномасштабной войны. Также украинская певица призналась, употребляет ли она сейчас алкоголь и как на это реагирует ее психиатр, к которому она ходит.

"Я думаю, что не надо стесняться этого, если у вас возникают проблемы. Мы живем в перманентном стрессе из-за войны и воздушных тревог, и это абсолютно нормально. Это такой же врач. Я очень в умеренных количествах, но это не рекомендует мой психиатр", — также добавила украинская исполнительница.

Деятельность Христины Соловий во время войны

Молодая артистка во время полномасштабного вторжения активно выступает перед украинскими защитниками на передовой. На ее официальной странице есть немало разных видео, где можно увидеть, как именно выступает Христина Соловий перед воинами ВСУ.

Певица Христина Соловий на выступлении на Донбассе. Фото: Instagram Кристины Соловий

Украинская артистка Христина Соловий с воинами ВСУ в Донецкой области. Фото: Instagram Кристины Соловий

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Христина Соловий рассказала, как россияне украли у нее песню.

Ранее мы рассказывали о том, что артистка Христина Соловий впервые прокомментировала отношения с Сергеем Жаданом.

Также мы сообщали о том, что певица Христина Соловий высказалась о звездах, которые не ездят на фронт.