Співачка Христина Соловій п'є антидепресанти — відверте зізнання

Українська співачка Христина Соловій на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська співачка, авторка і виконавиця пісень Христина Соловій дала відверте інтерв’ю. У ньому популярна артистка зізналася, який період у житті був найважчим для неї, і розповіла про те, що вона зараз робить, щоб впоратися з проблемами.

Інтерв’ю з Христиною Соловій оприлюднили на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Найскладніший період у житті Христини Соловій

Українська виконавиця зізналася, який момент у її житті виявився для неї найважчим і як вона впоралася з цим періодом. До того ж Христина Соловій додала, що вона почала вживати, щоб знову зробити свій моральним стан стабільним.

"Мені довелося перенести свій тур, і я розчарувалася у попередніх стосунках. Все це так на купу навалилося, і тоді я дуже поникла. Я дуже рада, що звернулася до психіатра і сіла на антидепресанти. Мені просто виписали антидепресанти, і зараз я набагато стабільніше", — зізнається в інтерв’ю Христина Соловій.

Молода артистка Христина Соловій під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Психіатр і алкоголь у житті Христини Соловій

Христина вважає, що звертатися за допомогою до фахівця, особливо зараз, — це нормально, адже українцям важко впоратися зі стресом через повномасштабну війну. Також українська співачка зізналася, чи вживає вона зараз алкоголь і як на це реагує її психіатр, до якого вона ходить.

"Я думаю, що не треба соромитися цього, якщо у вас виникають проблеми. Ми живемо в перманентному стресі через війну і повітряні тривоги, і це абсолютно нормально. Це такий самий лікар. Я дуже в помірних кількостях, але це не рекомендує мій психіатр", — також додала українська виконавиця.

Діяльність Христини Соловій під час війни

Молода артистка під час повномасштабного вторгнення активно виступає перед українськими захисниками на передовій. На її офіційній сторінці є чимало різних відео, де можна побачити, як саме виступає Христина Соловій перед воїнами ЗСУ.

Співачка Христина Соловій на виступі на Донбасі. Фото: Instagram Христини Соловій

Українська артистка Христина Соловій з воїнами ЗСУ на Донеччині. Фото: Instagram Христини Соловій

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Христина Соловій розповіла, як росіяни вкрали у неї пісню.

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