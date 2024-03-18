Группа из Нидерландов Within Temptation записала песню с украинцем и выпустит клип, снятый в Киеве
Популярная рок-группа из Нидерландов Within Temptation сняла клип в Киеве на песню, которую записала совместно с украинским музыкантом Alex Yarmak. В съемках также участвовали украинские поклонники.
Об этом они сообщили на странице Instagram.
Голландцы Within Temptation впервые сняли клип с украинскими поклонниками
В своем обращении к поклонникам, музыканты сообщили о своей поездке в Киев и завершении съемок клипа на песню "A Fool's Parade". Композицию группа записала совместно с украинским музыкантом Alex Yarmak.
Премьеру песни группа запланировала на пятое апреля.
"Мы только что закончили запись клипа на A Fool's Parade в Украине! Мы очень благодарны за этот опыт, теплый прием и всех людей, которые сыграли в этом свою роль. Вы все удивительны и вдохновляете нас", — говорится в сообщении.
Также музыканты отметили, что получили неповторимый опыт в сотрудничестве с украинцами.
"Эта поездка – опыт, который мы никогда не забудем. Спасибо, держитесь и до скорой встречи", — добавили артисты.
Группа Within Temptation на своих выступлениях поддерживает украинцев
На одном из своих выступлений в сентябре прошлого года, певица группы Within Temptation Шэрон ден Адель вынесла из закулисья большой сине-желтый флаг и держала его в руках во время исполнения песни "Raise Your Banner" ("Поднимите свой флаг").
Напомним, мы ранее писали, что звезда сериала "Сверхъестественное" поддержал украинцев трогательным видео. Также певец MONATIK в центре Киева поддержал родственников пленных защитников.
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