Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Группа из Нидерландов Within Temptation записала песню с украинцем и выпустит клип, снятый в Киеве arrow

Группа из Нидерландов Within Temptation записала песню с украинцем и выпустит клип, снятый в Киеве

18 марта 2024 13:28
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Группа из Нидерландов Within Temptation записала песню с украинцем и выпустит клип, снятый в Киеве
Группа Within Temptation. Фото: instagram.com/wtofficial/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярная рок-группа из Нидерландов Within Temptation сняла клип в Киеве на песню, которую записала совместно с украинским музыкантом Alex Yarmak. В съемках также участвовали украинские поклонники.

Об этом они сообщили на странице Instagram.

Читайте также:

Голландцы Within Temptation впервые сняли клип с украинскими поклонниками

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Within Temptation (@wtofficial)

 

В своем обращении к поклонникам, музыканты сообщили о своей поездке в Киев и завершении съемок клипа на песню "A Fool's Parade". Композицию группа записала совместно с украинским музыкантом Alex Yarmak.

Премьеру песни группа запланировала на пятое апреля.

"Мы только что закончили запись клипа на A Fool's Parade в Украине! Мы очень благодарны за этот опыт, теплый прием и всех людей, которые сыграли в этом свою роль. Вы все удивительны и вдохновляете нас", — говорится в сообщении.

Также музыканты отметили, что получили неповторимый опыт в сотрудничестве с украинцами.

"Эта поездка – опыт, который мы никогда не забудем. Спасибо, держитесь и до скорой встречи", — добавили артисты.

Группа Within Temptation на своих выступлениях поддерживает украинцев

На одном из своих выступлений в сентябре прошлого года, певица группы Within Temptation Шэрон ден Адель вынесла из закулисья большой сине-желтый флаг и держала его в руках во время исполнения песни "Raise Your Banner" ("Поднимите свой флаг").

Напомним, мы ранее писали, что звезда сериала "Сверхъестественное" поддержал украинцев трогательным видео. Также певец MONATIK в центре Киева поддержал родственников пленных защитников.

Киев
музыка
шоу-бизнес
зарубежные звезды
песня
клип
Премьера

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться