Гурт з Нідерландів Within Temptation записав пісню з українцем та випустить кліп, знятий у Києві
Популярний рок-гурт з Нідерландів Within Temptation відзняв кліп у Києві на пісню, яку записав спільно з українським музикантом Alex Yarmak. У зйомках також брали участь українські шанувальники.
Про це вони повідомили на сторінці Instagram.
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У своєму зверненні до шанувальників, музиканти повідомили про свою поїздку до Києва та завершення зйомок кліпу на пісню A Fool's Parade. Композицію гурт записав спільно з українським музикантом Alex Yarmak.
Прем'єру пісні гурт запланував на 5 квітня.
"Ми щойно закінчили запис кліпу на A Fool's Parade в Україні! Ми надзвичайно вдячні за цей досвід, теплий прийом і всіх людей, які зіграли у цьому свою роль. Ви всі дивовижні й надихаєте нас", — йдеться у повідомленні.
Також музиканти зазначили про те, що отримали неповторний досвід у співпраці з українцями.
"Ця поїздка — досвід, який ми ніколи не забудемо. Дякую, тримайтеся і до скорої зустрічі", — додали артисти.
Гурт Within Temptation на своїх виступах підтримує українців
На одному зі своїх виступів у вересні минулого року, співачка гурту Within Temptation Шерон ден Адель винесла із залаштунків великий синьо-жовтий прапор та тримала його у руках під час виконання пісні Raise Your Banner ("Підніміть свій прапор").
Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка серіалу "Надприродне" підтримав українців зворушливим відео. А також співак MONATIK у центрі Києва підтримав родичів полонених захисників.
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