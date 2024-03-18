Джей Ло в новом клипе снова засветилась в платье украинского бренда
Известная певица и актриса Дженнифер Лопес все чаще появляется в наряде украинских дизайнеров. В новом клипе на песню This Time Around голливудская звезда примерила платье от украинского бренда Lever Couture.
Об этом сообщает ELLE Ukraine в Instagram.
Джей Ло в новом клипе примерила наряд украинского бренда
За несколько последних месяцев певица трижды заказывала наряды украинского бренда FROLOV, который отшивает платья для Тины Кароль.
В этот раз для промо в клипе на песню This Time Around звезда выбрала изящное белое платье от украинского бренда Lever Couture.
Артистка опубликовала фото, где ее лицо и прическу украшает невесомый элемент наряда из фатина.
Платье, которое выбрала Джей Ло, было продемонстрировано на Неделе моды в Токио.
Дизайнерский наряд белого цвета из фатина имеет длинный шлейф, стильный разрез на ноге и объемные детали, закрывающие часть лица.
Владелицей бренда Lever Couture является дизайнер Леся Верлингьери из Одессы, которая сшила первое платье для себя, а сейчас её одежду любят Милла Йовович, Мишель Ео, Карди Би, Леди Гага и другие известные селебрити.
Напомним, мы раньше писали, почему Марго Робби пришла на Оскар в траурном платье. Также Эмма Стоун чуть не потеряла платье и попала в настоящий модный конфуз.
Читайте Новини.LIVE!