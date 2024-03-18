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Джей Ло в новом клипе снова засветилась в платье украинского бренда

18 марта 2024 18:37
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джей Ло в новом клипе снова засветилась в платье украинского бренда
Американская певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес все чаще появляется в наряде украинских дизайнеров. В новом клипе на песню This Time Around голливудская звезда примерила платье от украинского бренда Lever Couture.

Об этом сообщает ELLE Ukraine в Instagram.

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Джей Ло в новом клипе примерила наряд украинского бренда

За несколько последних месяцев певица трижды заказывала наряды украинского бренда FROLOV, который отшивает платья для Тины Кароль.

В этот раз для промо в клипе на песню This Time Around звезда выбрала изящное белое платье от украинского бренда Lever Couture.

Артистка опубликовала фото, где ее лицо и прическу украшает невесомый элемент наряда из фатина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

Платье, которое выбрала Джей Ло, было продемонстрировано на Неделе моды в Токио.

Дизайнерский наряд белого цвета из фатина имеет длинный шлейф, стильный разрез на ноге и объемные детали, закрывающие часть лица.

Джей Ло в новом клипе снова засветилась в платье украинского бренда - фото 1
Платье от бренда Lever Couture. Фото: instagram.com/elle_ukraine/

Владелицей бренда Lever Couture является дизайнер Леся Верлингьери из Одессы, которая сшила первое платье для себя, а сейчас её одежду любят Милла Йовович, Мишель Ео, Карди Би, Леди Гага и другие известные селебрити.

Напомним, мы раньше писали, почему Марго Робби пришла на Оскар в траурном платье. Также Эмма Стоун чуть не потеряла платье и попала в настоящий модный конфуз.

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