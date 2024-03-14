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Netflix показав трейлер нового фільму з Джей Ло

14 березня 2024 14:37
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Netflix показав трейлер нового фільму з Джей Ло
Американська акторка Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер нового науково-фантастичного трилера "Атлас" із голлівудською зіркою Дженніфер Лопес у головній ролі. Стрічка стане доступною для перегляду 24 травня.

Переглянути трейлер нового фільму можна на YouTube.

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Фантастичний трилер "Атлас" розповідає історію про те, як аналітик даних Атлас Шепард, яку грає Джей Ло, змушена працювати зі штучним інтелектом, щоб врятувати Землю.

Події фільму розгортаються у далекому майбутньому, де людство почало використовувати у всіх сферах величезних роботів.

Попри популярність машин зі штучним інтелектом, Шепард не може позбутися глибокої недовіри до роботів.

Головна героїня бере участь у місії та вирушає на далеку планету для того, щоб перемогти свого давнього ворога.

Однак усе йде не за планом, і її єдиною ціллю стає врятувати майбутнє людства за допомогою штучного інтелекту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Сценарій фільму, дія якого розгортається у футуристичному світі, написали Лео Сардаріан та Арон Елі Колейт.

Режисером "Атласу" є Бред Пейтон, який працював з Дуейном Джонсоном над фільмами "Сан-Андреас" і "Буря".

Прем'єра "Атласу" на Netflix запланована на 24 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що героїня "Ксена — принцеса-воїн" стала режисеркою та зняла документальну стрічку. Також творці "Гри престолів" показали трейлер нового серіалу для Netflix. 

кіно
Netflix
Дженіфер Лопес
штучний інтелект
закордонні зірки
трейлер
роботи

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