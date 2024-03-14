Netflix показал трейлер нового фильма с Джей Ло

Американская актриса Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового научно-фантастического триллера "Атлас" с голливудской звездой Дженнифер Лопес в главной роли. Лента станет доступна для просмотра 24 мая.

Просмотреть трейлер нового фильма можно на YouTube.

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Фантастический триллер "Атлас" рассказывает историю о том, как аналитик данных Атлас Шепард, которую играет Джей Ло, вынужден работать с искусственным интеллектом, чтобы спасти Землю.

События фильма разворачиваются в далеком будущем, где человечество начало использовать во всех областях огромных роботов.

Несмотря на популярность машин с искусственным интеллектом, Шепард не может избавиться от глубокого недоверия к роботам.

Главная героиня участвует в миссии и отправляется на дальнюю планету для того, чтобы победить своего давнего врага.

Однако все идет не по плану и ее единственной целью становится спасти будущее человечества с помощью искусственного интеллекта.

Сценарий фильма, действие которого разворачивается в футуристическом мире, написали Лео Сардариан и Арон Эли Колейт.

Режиссером "Атласа" является Брэд Пэйтон, работавший с Дуэйном Джонсоном над фильмами "Сан-Андреас" и "Буря".

Премьера "Атласа" на Netflix намечена на 24 мая.

Напомним, ранее мы писали, что героиня Ксени принцессы-воина стала режиссером и сняла документальную ленту. Также создатели "Игры престолов" показали трейлер нового сериала для Netflix.