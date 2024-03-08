Виконавиця ролі Ксени принцеси-воїна стала режисеркою

Акторка Люсі Лоулесс в ролі Ксени. Фото: Facebook/IconicCool

Новозеландська актриса Люсі Лоулесс, яка стала всесвітньовідомою завдяки головній ролі в серіалі "Ксена: принцеса-воїн", стала режисеркою. Вже незабаром відбудеться прем’єра її документального фільму "Ніколи не відводь погляду".

Про це повідомляє видання Deadline.

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Люсі Лоулесс стала режисеркою

Фільм 55-річної зірки вже показали на кінофестивалі "Санденс". Саме там права на стрічку придбали декілька компаній. Вони планують випустити стрічку у кінотеатрах Північної Америки, Великої Британії та інших країн.

Люсі Лоулесс не тільки стала режисеркою, але й виступила також сценаристкою та продюсеркою. Документальна стрічка розповідає історію журналістки, яка стала першою жінкою оператором у Новій Зеландії, а потім висвітлювала війни у Перській затоці, Боснії та Герцеговині, Грузії. У 1992 році вона була тяжко поранена в Сараєво.

Стрічка сконцентрується на цьому епізоді із біографії Мот. Після важкої контузії журналістка повернулася до роботи знову в Сараєво. У тому ж році вона отримала премію Міжнародного фонду жінок, які працюють у ЗМІ.

"Я була зобов'язана зняти цей фільм і розповісти історію шаленої бунтарки, яка доводить, що навіть погані дівчатка можуть стати на бік ангелів", — заявила Лоулесс.

Зазначимо, серіал "Ксена: принцеса-воїн" виходив з 1995 по 2001 рік. За цей час вийшло шість сезонів, 134 епізодів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що творці "Гри престолів" показали трейлер нового серіалу для Netflix. Також ми розповідали, що Володимир Зеленський поспілкувався з номінантом премії "Оскар" за фільм "20 днів у Маріуполі".