Исполнительница роли Ксены принцессы-воина стала режиссером

Актриса Люси Лоулесс в роли Ксены. Фото: Facebook/IconicCool

Новозеландская актриса Люси Лоулесс, ставшая всемирно известной благодаря главной роли в сериале "Ксена: принцесса-воин", стала режиссером. Уже вскоре состоится премьера ее документального фильма "Никогда не отводи взгляд".

Об этом сообщает издание Deadline.

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Люси Лоулесс стала режиссером

Фильм 55-летней звезды уже показали на кинофестивале "Санденс". Там права на ленту приобрели несколько компаний. Они планируют выпустить фильм в кинотеатрах Северной Америки, Великобритании и других стран.

Люси Лоулесс не только стала режиссером, но и выступила также сценаристом и продюсером. Документальная лента рассказывает историю журналиста, которая стала первой женщиной оператором в Новой Зеландии, а затем освещала войны в Персидском заливе, Боснии и Герцеговине, Грузии. В 1992 году она была тяжело ранена в Сараево.

Лента сконцентрируется на этом эпизоде из биографии Мот. После тяжелой контузии журналистка вернулась к работе снова в Сараево. В том же году она получила премию Международного фонда женщин, работающих в СМИ.

"Я была обязана снять этот фильм и рассказать историю безумной бунтарки, которая доказывает, что даже плохие девочки могут встать на сторону ангелов", — заявила Лоулесс.

Сериал "Ксена: принцесса-воин" выходил с 1995 по 2001 год. За это время вышло шесть сезонов, 134 эпизода.

Напомним, ранее мы писали, что создатели "Игры престолов" показали трейлер нового сериала для Netflix. Также мы говорили, что Владимир Зеленский пообщался с номинантом премии "Оскар" за фильм "20 дней в Мариуполе".