Джей Ло в новому кліпі знову засвітилась у сукні українського бренду

Американська співачка Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Відома співачка та акторка Дженніфер Лопес усе частіше з'являється у вбранні від українських дизайнерів. У новому кліпі на пісню "This Time Around" голлівудська зірка приміряла сукню від українського бренду Lever Couture.

Про це повідомляє ELLE Ukraine в Instagram.

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Джей Ло в новому кліпі приміряла вбрання українського бренду

За декілька останніх місяців співачка тричі замовляла вбрання українського бренду FROLOV, який відшиває сукні для Тіни Кароль.

Цього разу для промо у кліпі на пісню "This Time Around" зірка обрала витончену білу сукню від українського бренду Lever Couture.

Артистка опублікувала фото, на якому її обличчя та зачіску прикрашає невагомий елемент наряду із фатину.

Сукня, яку обрала Джей Ло, була продемонстрована на Тижні моди у Токіо.

Дизайнерське вбрання білого кольору із фатину має довгий шлейф, стильний розріз на нозі та об'ємні деталі, які закривають частину обличчя.

Сукня від бренду Lever Couture. Фото: instagram.com/elle_ukraine/

Власницею бренду Lever Couture є дизайнерка Леся Верлінг'єрі з Одеси, яку пошила першу сукню для себе, а зараз її одяг полюбляють Мілла Йовович, Мішель Єо, Карді Бі, Леді Гага та інші відомі селебріті.

Нагадаємо, ми раніше писали, чому Марго Роббі прийшла на Оскар у траурній сукні. Також Емма Стоун ледве не загубила сукню і втрапила у справжній модний конфуз.