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Джамала поделилась архивными фото из Крыма — как выглядела певица в юности

17 марта 2024 13:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джамала поделилась архивными фото из Крыма — как выглядела певица в юности
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Джамала очень скучает по родному Крыму, который аннексировали россияне. Звезда поделилась с поклонниками своим домашним архивом с фотографиями юности.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Певица Джамала поделилась фотографиями из Крыма

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamala (@jamalajaaa)

В социальных сетях появился популярный тренд, набирающий обороты во всем мире. Пользователи массово публикуют фотографии, которые создают благодаря приложению Loopsie. Искусственный интеллект показывает, как выглядел бы человек, если бы жил в начале 90-х годов прошлого века.

Джамала решила не пользоваться дополнительными программами, а показать как она выглядела в те годы погрузившись в семейные архивы.

Опубликованные кадры показывают, какой она тогда имела стиль, как проводила свое свободное время и как начинала свою творческую карьеру.

"АИ — это конечно прикольно, но здесь не искусственные воспоминания", — лаконично подписала фото из семейного архива.

Джамала поделилась архивными фото из Крыма — как выглядела певица в юности - фото 1
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала поделилась архивными фото из Крыма — как выглядела певица в юности - фото 2
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала поделилась архивными фото из Крыма — как выглядела певица в юности - фото 3
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала поделилась архивными фото из Крыма — как выглядела певица в юности - фото 4
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала поделилась архивными фото из Крыма — как выглядела певица в юности - фото 5
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала поделилась архивными фото из Крыма — как выглядела певица в юности - фото 6
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица любила большие серьги, женскую группу "Spice Girls" и брови-ниточки, которые были на пике популярности в то время.

Напомним, мы ранее писали, что украинская актриса Ксения Мишина поделилась редкими снимками с округлым животиком. А украинский дизайнер Андре Тан превратился в красавца с 1990-х годов.

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