Джамала поделилась архивными фото из Крыма — как выглядела певица в юности
Известная украинская певица Джамала очень скучает по родному Крыму, который аннексировали россияне. Звезда поделилась с поклонниками своим домашним архивом с фотографиями юности.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.
Певица Джамала поделилась фотографиями из Крыма
В социальных сетях появился популярный тренд, набирающий обороты во всем мире. Пользователи массово публикуют фотографии, которые создают благодаря приложению Loopsie. Искусственный интеллект показывает, как выглядел бы человек, если бы жил в начале 90-х годов прошлого века.
Джамала решила не пользоваться дополнительными программами, а показать как она выглядела в те годы погрузившись в семейные архивы.
Опубликованные кадры показывают, какой она тогда имела стиль, как проводила свое свободное время и как начинала свою творческую карьеру.
"АИ — это конечно прикольно, но здесь не искусственные воспоминания", — лаконично подписала фото из семейного архива.
Певица любила большие серьги, женскую группу "Spice Girls" и брови-ниточки, которые были на пике популярности в то время.
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