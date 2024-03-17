Джамала поделилась архивными фото из Крыма — как выглядела певица в юности

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Известная украинская певица Джамала очень скучает по родному Крыму, который аннексировали россияне. Звезда поделилась с поклонниками своим домашним архивом с фотографиями юности.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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В социальных сетях появился популярный тренд, набирающий обороты во всем мире. Пользователи массово публикуют фотографии, которые создают благодаря приложению Loopsie. Искусственный интеллект показывает, как выглядел бы человек, если бы жил в начале 90-х годов прошлого века.

Джамала решила не пользоваться дополнительными программами, а показать как она выглядела в те годы погрузившись в семейные архивы.

Опубликованные кадры показывают, какой она тогда имела стиль, как проводила свое свободное время и как начинала свою творческую карьеру.

"АИ — это конечно прикольно, но здесь не искусственные воспоминания", — лаконично подписала фото из семейного архива.

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица любила большие серьги, женскую группу "Spice Girls" и брови-ниточки, которые были на пике популярности в то время.

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