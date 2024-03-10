Мішина поділилася рідкісними знімками із округлим животиком
Відома українська акторка і телеведуча Ксенія Мішина поділилася із шанувальниками світлинами, на яких вона була вагітна сином Платоном. Зірка зізналась, що той період життя для неї був доволі складний.
Відповідні кадри зірка опублікувала в Stories на своїй сторінці Instagram.
Ксенія Мішина показала архівні фото своєї вагітності
Зірка показала світлини зі своєї юності. На них Ксенії 23-роки та вона вагітна своїм первістком Платоном. Зараз хлопчику 11 років.
Знімки були зроблені на останньому місяці вагітності.
Ксенія зізнається, що виношування дитини для неї тоді було справжнім випробуванням, адже вона залишилась без підтримки коханої людини.
"Тоді я переживала багато болю, страхів та велику образу. Але якщо б я знала що буде потім і чого я зможу досягти. Я би раділа кожному моменту своєї вагітності. Труднощі завжди відкривають нові можливості", — ділиться акторка спогадами з аудиторією.
Мішина вдячна долі за те, що саме так склалося її життя, і вона самостійно виховує свого сина.
Саме потреба "поставити на ноги" сина і зробила її успішною акторкою.
Зірка зазначає, що вагітність стала для неї справжнім "порталом" можливостей, який зробив Ксенію сильною, рішучою та мотивованою.
Ксенія розповідала, що батько Платона залишив її ще до його народження. Через багато років чоловік заявив, що хоче спілкуватися із сином, однак насправді йому була цікава зірка, а не їх спільна дитина.
Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв. Також Герцогиня Сассекська Меган Маркл розповідала про аб'юз під час двох вагітностей.
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