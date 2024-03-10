Мішина поділилася рідкісними знімками із округлим животиком

Українська акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Відома українська акторка і телеведуча Ксенія Мішина поділилася із шанувальниками світлинами, на яких вона була вагітна сином Платоном. Зірка зізналась, що той період життя для неї був доволі складний.

Відповідні кадри зірка опублікувала в Stories на своїй сторінці Instagram.

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Зірка показала світлини зі своєї юності. На них Ксенії 23-роки та вона вагітна своїм первістком Платоном. Зараз хлопчику 11 років.

Знімки були зроблені на останньому місяці вагітності.

Вагітна акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Ксенія зізнається, що виношування дитини для неї тоді було справжнім випробуванням, адже вона залишилась без підтримки коханої людини.

"Тоді я переживала багато болю, страхів та велику образу. Але якщо б я знала що буде потім і чого я зможу досягти. Я би раділа кожному моменту своєї вагітності. Труднощі завжди відкривають нові можливості", — ділиться акторка спогадами з аудиторією.

Мішина вдячна долі за те, що саме так склалося її життя, і вона самостійно виховує свого сина.

Вагітна акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Саме потреба "поставити на ноги" сина і зробила її успішною акторкою.

Зірка зазначає, що вагітність стала для неї справжнім "порталом" можливостей, який зробив Ксенію сильною, рішучою та мотивованою.

Вагітна акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Ксенія розповідала, що батько Платона залишив її ще до його народження. Через багато років чоловік заявив, що хоче спілкуватися із сином, однак насправді йому була цікава зірка, а не їх спільна дитина.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв. Також Герцогиня Сассекська Меган Маркл розповідала про аб'юз під час двох вагітностей.