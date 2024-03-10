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Мишина поделилась редкими снимками с округлым животиком

10 марта 2024 13:58
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мишина поделилась редкими снимками с округлым животиком
Украинская актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса и телеведущая Ксения Мишина поделилась с поклонниками фотографиями, на которых она была беременна сыном Платоном. Звезда призналась, что тот период жизни для нее был достаточно сложным.

Соответствующие кадры звезда опубликовала в Stories на своей странице Instagram.

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Звезда показала фотографии из своей юности. На них Ксении 23 года и она беременна своим первенцем Платоном. Сейчас мальчику 11 лет.

Снимки были сделаны на последнем месяце беременности.

Беременная Мишина
Беременная актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Ксения признается, что вынашивание ребенка для неё тогда было настоящим испытанием, ведь она остался без поддержки любимого человека.

"Тогда я переживала много боли, страхов и большую обиду. Но если бы я знала, что будет потом и чего я смогу достичь. Я бы радовалась каждому моменту своей беременности. Трудности всегда открывают новые возможности", — делится актриса воспоминаниями с аудиторией.

Мишина благодарна судьбе за то, что именно так сложилась её жизнь, и она самостоятельно воспитывает своего сына.

Беременная Мишина
Беременная актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Именно потребность "поставить на ноги" сына и сделала ее успешной актрисой.

Звезда отмечает, что беременность стала для нее настоящим "порталом" возможностей, который сделал Ксению сильной, решительной и мотивированной.

Беременная Мишина
Беременная актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Ксения рассказывала, что отец Платона оставил ее еще до рождения. Много лет спустя мужчина заявил, что хочет общаться с сыном, однако на самом деле ему была интересна звезда, а не их общий ребёнок.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Ксения Мишина стала жертвой мошенников. Также Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказывала об абьюзе во время двух беременностей.

Ксения Мишина
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фото
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украинские звезды

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