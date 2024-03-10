Мишина поделилась редкими снимками с округлым животиком
Известная украинская актриса и телеведущая Ксения Мишина поделилась с поклонниками фотографиями, на которых она была беременна сыном Платоном. Звезда призналась, что тот период жизни для нее был достаточно сложным.
Соответствующие кадры звезда опубликовала в Stories на своей странице Instagram.
Ксения Мишина показала архивные фото своей беременности
Звезда показала фотографии из своей юности. На них Ксении 23 года и она беременна своим первенцем Платоном. Сейчас мальчику 11 лет.
Снимки были сделаны на последнем месяце беременности.
Ксения признается, что вынашивание ребенка для неё тогда было настоящим испытанием, ведь она остался без поддержки любимого человека.
"Тогда я переживала много боли, страхов и большую обиду. Но если бы я знала, что будет потом и чего я смогу достичь. Я бы радовалась каждому моменту своей беременности. Трудности всегда открывают новые возможности", — делится актриса воспоминаниями с аудиторией.
Мишина благодарна судьбе за то, что именно так сложилась её жизнь, и она самостоятельно воспитывает своего сына.
Именно потребность "поставить на ноги" сына и сделала ее успешной актрисой.
Звезда отмечает, что беременность стала для нее настоящим "порталом" возможностей, который сделал Ксению сильной, решительной и мотивированной.
Ксения рассказывала, что отец Платона оставил ее еще до рождения. Много лет спустя мужчина заявил, что хочет общаться с сыном, однако на самом деле ему была интересна звезда, а не их общий ребёнок.
Напомним, ранее мы писали, что актриса Ксения Мишина стала жертвой мошенников. Также Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказывала об абьюзе во время двух беременностей.
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