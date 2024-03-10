Меган Маркл зізналась, що пережила аб'юз під час двох вагітностей

Герцогиня Сассекська, Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекська виступила на конференції SXSW у Техасі, присвяченій Міжнародному жіночому дню. Під час свого виступу Меган Маркл зізналась, що стала жертвою булінгу в соцмережах під час своїх вагітностей.

Про це повідомляє Sky News.

Читайте також:

Меган Маркл цькували в соцмережах

42-річну родичку короля Чарльза III запитали, як вона справляється з "нескінченною токсичністю" в мережі. Стримувати себе Меган не стала та зізналась, що під час вагітностей (сином Арчі та донькою Лілібет) її ненависно ображали в соціальних мережах. Меган зазначила, що це було жорстоко.

"Я не розуміла і не розумію досі, чому люди такі ненависні. Це було не єхидство, а справжня жорстокість", — зізналась герцогиня Сассекська.

Меган підсумувала, що зараз вона тримається якомога далі від соцмереж. Багато в чому заради добробуту дітей та родини в цілому. Під час конференції у першому ряді сидів принц Гаррі, який підтримав дружину.

Принц Гаррі на конференції SXSW. Фото: Reuters

Діти Меган Маркл та принца Гаррі

Ще до від’їзду у США та припинення виконання королівських обов'язків, 6 травня 2019 року, в пари народився син, якого назвали Арчі Маунтбеттен-Віндзор. 2020-го герцог і герцогиня Сассекські переїхали із сином до Канади, а потім до США.

25 листопада 2020 року Меган розповіла про сумний досвід утрати дитини — у липні після переїзду до США в Меган стався викидень. Вже 4 червня 2021-го в Меган та Гаррі народилась донька Лілібет.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми. Фото: People

Нагадаємо, раніше ми писали, що мемуари принца Гаррі потрапили до короткого списку двох премій British Book Awards. Також ми розповідали, що Меган Маркл відзначила Міжнародний жіночий день у голлівудському стилі, з’явившись на конференції SXSW.