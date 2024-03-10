Меган Маркл зізналась, що пережила аб'юз під час двох вагітностей
Герцогиня Сассекська виступила на конференції SXSW у Техасі, присвяченій Міжнародному жіночому дню. Під час свого виступу Меган Маркл зізналась, що стала жертвою булінгу в соцмережах під час своїх вагітностей.
Про це повідомляє Sky News.
Меган Маркл цькували в соцмережах
42-річну родичку короля Чарльза III запитали, як вона справляється з "нескінченною токсичністю" в мережі. Стримувати себе Меган не стала та зізналась, що під час вагітностей (сином Арчі та донькою Лілібет) її ненависно ображали в соціальних мережах. Меган зазначила, що це було жорстоко.
"Я не розуміла і не розумію досі, чому люди такі ненависні. Це було не єхидство, а справжня жорстокість", — зізналась герцогиня Сассекська.
Меган підсумувала, що зараз вона тримається якомога далі від соцмереж. Багато в чому заради добробуту дітей та родини в цілому. Під час конференції у першому ряді сидів принц Гаррі, який підтримав дружину.
Діти Меган Маркл та принца Гаррі
Ще до від’їзду у США та припинення виконання королівських обов'язків, 6 травня 2019 року, в пари народився син, якого назвали Арчі Маунтбеттен-Віндзор. 2020-го герцог і герцогиня Сассекські переїхали із сином до Канади, а потім до США.
25 листопада 2020 року Меган розповіла про сумний досвід утрати дитини — у липні після переїзду до США в Меган стався викидень. Вже 4 червня 2021-го в Меган та Гаррі народилась донька Лілібет.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мемуари принца Гаррі потрапили до короткого списку двох премій British Book Awards. Також ми розповідали, що Меган Маркл відзначила Міжнародний жіночий день у голлівудському стилі, з’явившись на конференції SXSW.
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