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Меган Маркл зізналась, що пережила аб'юз під час двох вагітностей

10 березня 2024 07:11
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Стас Кожушко
Редактор
Меган Маркл зізналась, що пережила аб'юз під час двох вагітностей
Герцогиня Сассекська, Меган Маркл. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Герцогиня Сассекська виступила на конференції SXSW у Техасі, присвяченій Міжнародному жіночому дню. Під час свого виступу Меган Маркл зізналась, що стала жертвою булінгу в соцмережах під час своїх вагітностей. 

Про це повідомляє Sky News

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42-річну родичку короля Чарльза III запитали, як вона справляється з "нескінченною токсичністю" в мережі. Стримувати себе Меган не стала та зізналась, що під час вагітностей (сином Арчі та донькою Лілібет) її ненависно ображали в соціальних мережах. Меган зазначила, що це було жорстоко.

"Я не розуміла і не розумію досі, чому люди такі ненависні. Це було не єхидство, а справжня жорстокість", — зізналась герцогиня Сассекська.

Меган підсумувала, що зараз вона тримається якомога далі від соцмереж. Багато в чому заради добробуту дітей та родини в цілому. Під час конференції у першому ряді сидів принц Гаррі, який підтримав дружину.

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 Принц Гаррі на конференції SXSW. Фото: Reuters

Діти Меган Маркл та принца Гаррі

Ще до від’їзду у США та припинення виконання королівських обов'язків, 6 травня 2019 року, в пари народився син, якого назвали Арчі Маунтбеттен-Віндзор. 2020-го герцог і герцогиня Сассекські переїхали із сином до Канади, а потім до США. 

25 листопада 2020 року Меган розповіла про сумний досвід утрати дитини — у липні після переїзду до США в Меган стався викидень. Вже 4 червня 2021-го в Меган та Гаррі народилась донька Лілібет.

Меган Маркл зізналась, що пережила аб'юз під час двох вагітностей - фото 2
Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми. Фото: People

Нагадаємо, раніше ми писали, що мемуари принца Гаррі  потрапили до короткого списку двох премій British Book Awards. Також ми розповідали, що Меган Маркл відзначила Міжнародний жіночий день у голлівудському стилі, з’явившись на конференції SXSW.

Меган Маркл
соцмережі
королівська родина
хейт

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