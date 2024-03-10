Меган Маркл призналась, что пережила абьюз во время двух беременностей

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская выступила на конференции SXSW в Техасе, посвященной Международному женскому дню. Во время своего выступления Меган Маркл призналась, что стала жертвой буллинга в соцсетях во время беременности.

Об этом сообщает Sky News.

Читайте также:

Меган Маркл травили в соцсетях

42-летнюю родственницу короля Чарльза III спросили, как она справляется с "бесконечной токсичностью" в сети. Сдерживать себя Меган не стала и призналась, что во время беременностей (сыном Арчи и дочерью Лилибет) ее ненавистно оскорбляли в социальных сетях. Меган отметила, что это было жестоко.

"Я не понимала и не понимаю до сих пор, почему люди так ненавистны. Это было не ехидство, а настоящая жестокость", — призналась герцогиня Сассекская.

Меган подытожила, что сейчас она держится как можно дальше от соцсетей. Во многом ради благополучия детей и семьи в целом. Во время конференции в первом ряду сидел принц Гарри, поддержавший жену.

Принц Гарри на конференции SXSW. Фото: Reuters

Дети Меган Маркл и принца Гарри

Еще до отъезда в США и прекращения исполнения королевских обязанностей, 6 мая 2019 года, у пары родился сын, которого назвали Арчи Маунтбеттен-Виндзор. В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские переехали с сыном в Канаду, а затем в США.

25 ноября 2020 года Меган рассказала о печальном опыте потери ребенка — в июле после переезда в США у Меган произошел выкидыш. Уже 4 июня 2021 года у Меган и Гарри родилась дочь Лилибет.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми. Фото: People

Напомним, ранее мы писали, что мемуары принца Гарри попали в краткий список двух премий British Book Awards. Также мы рассказывали, что Меган Маркл отметил Международный женский день в голливудском стиле, появившись на конференции SXSW.