Вагітна Джамала у вишуканому вбранні показала округлий животик
Українська співачка Джамала поділилася з шанувальниками серією світлин, на яких помітні її округлі форми. Зірка та її чоловік Бекір Сулейманов скоро втретє стануть батьками.
Фото з'явились в Instagram артистки.
Джамала скоро знову стане мамою
На фото, які опублікувала знаменитість, вона зображена в елегантній сукні українського бренду. Джамала доповнила образ вишуканими прикрасами та стильною зачіскою.
"Історії можна співати. А ще історії можна втілювати у вигляді прикрас. Люблю. Бережіть себе", — коментує вона знімки.
Фоловери зірки почали ділитися здогадками, на кого очікує артистка.
"Знову хлопчик? Говорять, дівчинка, забирає під час вагітності мамину красу, а Ви — гарна"."Красива неймовірно, у Вас буде ще один хлопчик!!!". "У вас дівчинка 100%", — переконані підписники.
У виконавиці та її чоловіка Бекіра Сулейманова є двоє спільних синів — п'ятирічий Емір-Рахман та трирічний Селім-Гірай.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що танцівник Женя Кот знявся з вагітною дружиною у фотосесії. А актор Роберт Паттінсон вперше стане батьком.
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