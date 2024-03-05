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Вагітна Джамала у вишуканому вбранні показала округлий животик

5 березня 2024 14:04
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Вагітна Джамала у вишуканому вбранні показала округлий животик
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Українська співачка Джамала поділилася з шанувальниками серією світлин, на яких помітні її округлі форми. Зірка та її чоловік Бекір Сулейманов скоро втретє стануть батьками.

Фото з'явились в Instagram артистки.

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На фото, які опублікувала знаменитість, вона зображена в елегантній сукні українського бренду. Джамала доповнила образ вишуканими прикрасами та стильною зачіскою.

 

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

"Історії можна співати. А ще історії можна втілювати у вигляді прикрас. Люблю. Бережіть себе", — коментує вона знімки.

Фоловери зірки почали ділитися здогадками, на кого очікує артистка. 

"Знову хлопчик? Говорять, дівчинка, забирає під час вагітності мамину красу, а Ви — гарна"."Красива неймовірно, у Вас буде ще один хлопчик!!!". "У вас дівчинка 100%", — переконані підписники. 

У виконавиці та її чоловіка Бекіра Сулейманова є двоє спільних синів — п'ятирічий Емір-Рахман та трирічний Селім-Гірай.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що танцівник Женя Кот знявся з вагітною дружиною у фотосесії. А актор Роберт Паттінсон вперше стане батьком.

Джамала
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українські зірки
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