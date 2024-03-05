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Беременная Джамала в изысканном наряде показала округлый животик

5 марта 2024 14:04
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Беременная Джамала в изысканном наряде показала округлый животик.
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками серией фотографий, на которых видны ее округлые формы. Звезда и ее супруг Бекир Сулейманов скоро в третий раз станут родителями.

Фото появились в Instagram артистки.

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На фото, опубликованных знаменитостью, она изображена в элегантном платье украинского бренда. Джамала дополнила образ изысканными украшениями и стильной прической.

 

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

"Истории можно петь. А еще истории можно воплощать в виде украшений. Люблю. Берегите себя", — комментирует она снимки.

Фоловеры звезды начали делиться догадками, кого ожидает артистка.

"Снова мальчик? Говорят, девочка, забирает во время беременности мамину красоту, а Вы — красивая". "Красивая невероятно, у Вас будет еще один мальчик!!!". "У вас девочка 100%", — убеждены подписчики.

У исполнительницы и ее супруга Бекира Сулейманова двое общих сыновей — пятилетний Эмир-Рахман и трехлетний Селим-Гирай.

Напомним, ранее стало известно, что танцовщик Женя Кот снялся с беременной супругой в фотосессии. А актер Роберт Паттинсон впервые станет отцом.

Джамала
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