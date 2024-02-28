Зухвалий і з довгим волоссям — штучний інтелект показав Андре Тана у 90-х

Дизайнер Андре Тан за версією ШІ. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Український дизайнер Андре Тан показав фото, які зробив штучний інтелект. Він перетілився у красеня з 1990-х років.

Він поділився світлинами в instagram.

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Штучний інтелект створив нового Андре Тана

Український популярний дизайнер Андре Тан виклав у соцмережі допис з світлинами, які зробив штучний інтелект. Він немов перенісся у 90-ті роки. Зухвалий погляд, довге і дуже блискуче волосся, смугла шкіра і спортивний стиль неймовірно личать дизайнеру.

Андре Тан вважає ці світлини досить реалістичними, адже він десь такий вигляд і мав у ті роки.

Дизайнер Андре Тан за версією ШІ. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан за версією ШІ. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан за версією ШІ. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Підписники дизайнера пам'ятають його саме таким

Українцям сподобались фотографії, які створив ШІ. Вони нагадали їм реальні спогади про молодість Андре Тана.

"Наче з часів "Жертви моди"".

"Таке відчуття, що ми зависли десь на хаті після твого першого показу у ХХІ століття".

"Вау! Я Вас саме такого пам'ятаю з першого показу, коли ви нам на око, ще око приліпили. Не пам'ятаю рік..."

Коментарі під дописом. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Раніше Андре Тан поділився трендами цієї весни — що носити.

Також він розповів, як заробляє чималі гроші.