Дерзкий и с длинными волосами — искусственный интеллект показал Андре Тана в 90-х
Украинский дизайнер Андре Тан показал фото, сделанные искусственным интеллектом. Он превратился в красавца с 1990-х годов.
Он поделился фотографиями в instagram.
Искусственный интеллект создал нового Андре Тана
Украинский популярный дизайнер Андре Тан выложил в соцсети пост с фотографиями, которые сделал искусственный интеллект. Он словно перенесся в 90-е годы. Вызывающий взгляд, длинные и очень блестящие волосы, смуглая кожа и спортивный стиль невероятно подходят дизайнеру.
Андре Тан считает эти фотографии достаточно реалистичными, ведь он где-то так и выглядел в те годы.
Подписчики дизайнера помнят его именно таким
Украинцам понравились фотографии, созданные ИИ. Они напомнили им реальные воспоминания о молодости Андре Тана.
"Как будто со времен "Жертвы моды"".
"Такое ощущение, что мы зависли где-то на дому после твоего первого показа в XXI веке".
"Вау! Я вас именно такого помню с первого показа, когда вы нам на глаз, еще глаз прилепили. Не помню год..."
Ранее Андре Тан поделился трендами этой весной — что носить.
Также он рассказал, как зарабатывает немалые деньги.
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