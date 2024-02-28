Дерзкий и с длинными волосами — искусственный интеллект показал Андре Тана в 90-х

Дизайнер Андре Тан по версии ИИ. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Украинский дизайнер Андре Тан показал фото, сделанные искусственным интеллектом. Он превратился в красавца с 1990-х годов.

Он поделился фотографиями в instagram.

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Украинский популярный дизайнер Андре Тан выложил в соцсети пост с фотографиями, которые сделал искусственный интеллект. Он словно перенесся в 90-е годы. Вызывающий взгляд, длинные и очень блестящие волосы, смуглая кожа и спортивный стиль невероятно подходят дизайнеру.

Андре Тан считает эти фотографии достаточно реалистичными, ведь он где-то так и выглядел в те годы.

Дизайнер Андре Тан по версии ИИ. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан по версии ИИ. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан по версии ИИ. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Подписчики дизайнера помнят его именно таким

Украинцам понравились фотографии, созданные ИИ. Они напомнили им реальные воспоминания о молодости Андре Тана.

"Как будто со времен "Жертвы моды"".

"Такое ощущение, что мы зависли где-то на дому после твоего первого показа в XXI веке".

"Вау! Я вас именно такого помню с первого показа, когда вы нам на глаз, еще глаз прилепили. Не помню год..."

Комментарии под сообщением. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Ранее Андре Тан поделился трендами этой весной — что носить.

Также он рассказал, как зарабатывает немалые деньги.