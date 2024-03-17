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Джамала поділилася архівними фото з Криму — як виглядала співачка в юності

17 березня 2024 13:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джамала поділилася архівними фото з Криму — як виглядала співачка в юності
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Джамала дуже сумує за рідним Кримом, який анексували росіяни. Зірка поділилася з шанувальниками своїм домашнім архівом зі світлинами юності.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Співачка Джамала поділилася світлинами з Криму

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

У соціальних мережах з'явився популярний тренд, який набирає обертів у всьому світі. Користувачі масово публікують світлини, які створюють завдяки застосунку Loopsie. Штучний інтелект показує, який вигляд мала б людина, якби жила на початку 90-х років минулого століття.

Джамала вирішила не користуватися додатковими програмами, а показати як вона виглядала в ті роки поринувши у сімейні архіві.

Опубліковані кадри показують, який вона в той час мала стиль, як проводила свій вільний час та як починала свою творчу кар'єру.

"АІ — це звісно прикольно, але тут не штучні спогади", — лаконічно підписала фото із сімейного архіву.

Джамала поділилася архівними фото з Криму — як виглядала співачка в юності - фото 1
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала поділилася архівними фото з Криму — як виглядала співачка в юності - фото 2
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала поділилася архівними фото з Криму — як виглядала співачка в юності - фото 3
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала поділилася архівними фото з Криму — як виглядала співачка в юності - фото 4
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала поділилася архівними фото з Криму — як виглядала співачка в юності - фото 5
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала поділилася архівними фото з Криму — як виглядала співачка в юності - фото 6
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка любила великі сережки, жіночий гурт "Spice Girls" та брови-ниточки, які були на піку популярності в той час.

Нагадаємо, ми раніше писали, що українська акторка Ксенія Мішина поділилася рідкісними знімками із округлим животиком. А український дизайнер Андре Тан перевтілився у красеня з 1990-х років.

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