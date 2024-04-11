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Через тернии к звездам — как Melovin стал успешным, несмотря на препятствия

11 апреля 2024 17:13
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Как певец Melovin стал успешным, несмотря на множество препятствий
Украинский певец Melovin на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодой украинский певец Melovin рассказал, как ему удалось стать успешным, несмотря на большое количество разных препятствий на своем пути. В частности, артист рассказал о первом появлении на сцене, о скандале после "Евровидения" и о каминг-ауте, который он сделал несколько лет назад.

Интервью Melovin дал сайту Obozrevatel.

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Первое появление Melovin на сцене

Парень впервые появился на сцене, когда стал участником вокального шоу "Х-Фактор", однако, ему долго не удавалось попасть на телевизор. Его главной фишкой стала фирменная линза на одном глазу, которой он сразу же запомнился зрителям.

Melovin на проекте "Х-Фактор"
Melovin на проекте "Х-Фактор". Фото: Pinterest

Несмотря на то, что Melovin не получил однозначные "да" от всех членов жюри, он не сломался и смог завоевать сердца поклонников. Более того, именно после того, как артист выпустился с проекта, он сумел построить успешную карьеру, которую он имеет до сих пор.

Участие Melovin в "Евровидении" 2018 года и Нацотборе 2024 года

В 2018 году Melovin поехал в Лиссабон, чтобы достойно представить свою родную Украину на "Евровидении". Несмотря на то, что эффектный номер и голос певца покорили сердца фанатов со всего мира, ему удалось занять аж 17 место. В 2024 году Melovin решил снова попробовать свои силы в конкурсе, поэтому стал участником Национального отбора.

На Нацотборе украинский артист занял третье место, после чего сделал скандальное заявление касательно результатов.

"Соглашаюсь ли я с голосованием? Оно вызывает много вопросов: "слетела" ДИЯ — это невозможно, ведь туда чуть ли не каждый день пытаются пробраться хакеры оккупанта и зря; разрыв между первым и вторым местом в 600 000 — вопрос; а еще, кто объяснит голосование жюри, когда тех, кого критиковали, оценили выше всего...", — заявил тогда Melovin.

Melovin на Нацотборе "Евровидения-2024"
Melovin на Нацотборе "Евровидения-2024". Фото: скриншот с YouTube

Каминг-аут Melovin

Несколько лет назад Melovin выступил на всем известном шоу Atlas Weekend, где прямо на сцене сделал каминг-аут. Сначала он поцеловал девушку, а затем парня в губы, после чего поднял флаг ЛГБТК+. Это, конечно, спровоцировало много скандалов вокруг его личности.

Однако, сегодня у Melovin многотысячная аудитория фанатов, которых он, кстати, называет "меловинаторами".

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Melovin признался, что у него были проблемы с алкоголем.

Ранее мы рассказывали о том, что артист Melovin признался, от чего ему приходится отказываться из-за болезни.

Также мы сообщали, что известный певец Melovin вспомнил, как впервые познакомился с рэпером Alyona Alyona.

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