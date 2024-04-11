Как певец Melovin стал успешным, несмотря на множество препятствий

Через тернии к звездам — как Melovin стал успешным, несмотря на препятствия
Молодой украинский певец Melovin рассказал, как ему удалось стать успешным, несмотря на большое количество разных препятствий на своем пути. В частности, артист рассказал о первом появлении на сцене, о скандале после "Евровидения" и о каминг-ауте, который он сделал несколько лет назад.
Интервью Melovin дал сайту Obozrevatel.
Первое появление Melovin на сцене
Парень впервые появился на сцене, когда стал участником вокального шоу "Х-Фактор", однако, ему долго не удавалось попасть на телевизор. Его главной фишкой стала фирменная линза на одном глазу, которой он сразу же запомнился зрителям.
Несмотря на то, что Melovin не получил однозначные "да" от всех членов жюри, он не сломался и смог завоевать сердца поклонников. Более того, именно после того, как артист выпустился с проекта, он сумел построить успешную карьеру, которую он имеет до сих пор.
Участие Melovin в "Евровидении" 2018 года и Нацотборе 2024 года
В 2018 году Melovin поехал в Лиссабон, чтобы достойно представить свою родную Украину на "Евровидении". Несмотря на то, что эффектный номер и голос певца покорили сердца фанатов со всего мира, ему удалось занять аж 17 место. В 2024 году Melovin решил снова попробовать свои силы в конкурсе, поэтому стал участником Национального отбора.
На Нацотборе украинский артист занял третье место, после чего сделал скандальное заявление касательно результатов.
"Соглашаюсь ли я с голосованием? Оно вызывает много вопросов: "слетела" ДИЯ — это невозможно, ведь туда чуть ли не каждый день пытаются пробраться хакеры оккупанта и зря; разрыв между первым и вторым местом в 600 000 — вопрос; а еще, кто объяснит голосование жюри, когда тех, кого критиковали, оценили выше всего...", — заявил тогда Melovin.
Каминг-аут Melovin
Несколько лет назад Melovin выступил на всем известном шоу Atlas Weekend, где прямо на сцене сделал каминг-аут. Сначала он поцеловал девушку, а затем парня в губы, после чего поднял флаг ЛГБТК+. Это, конечно, спровоцировало много скандалов вокруг его личности.
Однако, сегодня у Melovin многотысячная аудитория фанатов, которых он, кстати, называет "меловинаторами".
Напомним, мы писали о том, что украинский певец Melovin признался, что у него были проблемы с алкоголем.
Ранее мы рассказывали о том, что артист Melovin признался, от чего ему приходится отказываться из-за болезни.
Также мы сообщали, что известный певец Melovin вспомнил, как впервые познакомился с рэпером Alyona Alyona.
Читайте Новини.LIVE!