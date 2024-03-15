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MELOVIN через атаку на Одесу втратив рідну людину

15 березня 2024 19:41
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
MELOVIN через атаку на Одесу втратив рідну людину
Співак MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Український співак та учасник нацвідбору "Євробачення" MELOVIN поділився із шанувальниками своїм болем. Зранку 15 березня окупанти вдарили балістичними ракетами по Одесі та унесли життя 14 українців, серед яких була близька людина артиста.

Про це він розповів у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Росіяни вбили рідну людину MELOVINа

Артист повідомив шанувальникам про втрату лаконічним дописом у соціальній мережі.

"Одеса. Моє серце не витримує. Я втратив ще одну рідну людину", — написав артист.

MELOVIN через атаку на Одесу втратив рідну людину - фото 1
Росіяни вбили близьку людину MELOVINа. Фото: instagram.com/melovin_official/

Згодом він опублікував коротке відео, на якому їде за кермом авто та ледве стримує сльози. 

Артист пояснив, що серед загиблих був його родич.

"Сьогодні в результаті ракетної атаки на Одесу загинуло 16 людей та було поранено ще 73. Я дізнався, що мої рідні стали жертвами обстрілу", — додав співак.

MELOVIN через атаку на Одесу втратив рідну людину - фото 2
Росіяни вбили близьку людину MELOVINа. Фото: instagram.com/melovin_official/

 

Російська армія зранку 15 березня вдарила по Одесі балістичними ракетами "Іскандер". Внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. 73 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості, а ще 16 загинули. Зараз триває рятувальна операція та надається уся необхідна допомога потерпілим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український співак Melovin через цукровий діабет суттєво змінив раціон. А також співак зізнався, що раніше мав проблеми з алкоголем.

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