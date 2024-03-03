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MELOVIN зізнався, у чому собі відмовляє через невиліковну хворобу

3 березня 2024 16:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
MELOVIN зізнався, у чому собі відмовляє через невиліковну хворобу
Співак MELOVIN. Фото: https://www.instagram.com/melovin_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак MELOVIN за останній час помітно схуд. Артист виявив, що має цукровий діабет і через це був вимушений суттєво змінити свій раціон.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Як змінився раціон харчування MELOVIN через невиліковну хворобу

Артист зізнався про те, що має генетично успадковану хворобу — цукровий діабет MODY-типу.

Для того, щоб не шкодити своєму здоров'ю та тримати в межах норми рівень цукру в крові, співак вимушений був змінити свій раціон. 

Відмовившись від деяких продуктів, співак вже схуд на 17 кілограмів.

"Харчування повністю змінилося. Набагато більше овочів стало в раціоні, аніж колись. Я не їм картоплю, відварений буряк. Моє харчування зараз — це просто продукти з низьким глікемічним індексом. Тому вже мінус 17 кг за весь цей час", — ділиться MELOVIN.

Артист зізнається, що зовсім не шкодує про відмову від деяких продуктів.

Через деякий час після притримання дієти, MELOVIN став почувати себе набагато енергійніше та він зараз більш продуктивний, ніж до хвороби.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український співак Melovin радикально змінив свій імідж. А Слава Дьомін розповідав про те, що Melovin вже давно не п’є алкоголь і схуд.

дієта
хвороба
Melovin
співак
музика
українські зірки
цукровий діабет

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