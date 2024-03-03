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MELOVIN признался, в чем себе отказывает из-за неизлечимой болезни

3 марта 2024 16:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
MELOVIN признался, в чем себе отказывает из-за неизлечимой болезни
Певец MELOVIN. Фото: https://www.instagram.com/melovin_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец MELOVIN за последнее время заметно похудел. Артист обнаружил, что имеет сахарный диабет и поэтому был вынужден существенно изменить свой рацион.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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Артист признался, что имеет генетически унаследованную болезнь — сахарный диабет MODY-типа.

Для того чтобы не вредить своему здоровью и держать в пределах нормы уровень сахара в крови, певец вынужден был изменить свой рацион.

Отказавшись от некоторых продуктов, певец уже похудел на 17 килограммов.

"Питание полностью изменилось. Гораздо больше овощей стало в рационе, чем когда-либо. Я не ем картошку, отварную свеклу. Мое питание сейчас — это просто продукты с низким гликемическим индексом. Поэтому уже минус 17 кг за все это время", — делится MELOVIN.

Артист признается, что совсем не жалеет об отказе от некоторых продуктов.

Через некоторое время после соблюдения диеты, MELOVIN стал чувствовать себя гораздо энергичнее и сейчас более продуктивный, чем до болезни.

Напомним, ранее мы писали, что украинский певец Melovin радикально поменял свой имидж. А Слава Демин рассказывал о том, что Melovin уже давно не пьет алкоголь и похудел.

диета
болезнь
Melovin
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музыка
украинские звезды
сахарный диабет

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