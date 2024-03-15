MELOVIN из-за атаки на Одессу потерял родного человека
Украинский певец и участник нац отбора Евровидения MELOVIN поделился с поклонниками своей болью. Утром 15 марта оккупанты ударили баллистическими ракетами по Одессе и унесли жизни 14 украинцев, среди которых был близкий человек артиста.
Об этом он рассказал в Stories на своей странице Instagram.
Россияне убили родного человека MELOVINа
Артист сообщил поклонникам о потере лаконичным сообщением в социальной сети.
"Одесса. Мое сердце не выдерживает. Я потерял еще одного родного человека", — написал артист.
Впоследствии он опубликовал короткое видео, на котором едет за рулем авто и едва сдерживает слезы.
Артист объяснил, что среди погибших был его родственник.
"Сегодня в результате ракетной атаки на Одессу погибли 16 человек и были ранены ещё 73. Я узнал, что мои родные стали жертвами обстрела", — добавил певец.
Российская армия с утра 15 марта ударила по Одессе баллистическими ракетами "Искандер". В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. 73 человека получили ранения разной степени тяжести, а еще 16 погибли. Сейчас идет спасательная операция и оказывается вся необходимая помощь пострадавшим.
Напомним, ранее мы писали, что украинский певец Melovin из-за сахарного диабета существенно изменил рацион. А также певец признался, что раньше имел проблемы с алкоголем.
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