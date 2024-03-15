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MELOVIN из-за атаки на Одессу потерял родного человека

15 марта 2024 19:41
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
MELOVIN из-за атаки на Одессу потерял родного человека
Певец MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинский певец и участник нац отбора Евровидения MELOVIN поделился с поклонниками своей болью. Утром 15 марта оккупанты ударили баллистическими ракетами по Одессе и унесли жизни 14 украинцев, среди которых был близкий человек артиста.

Об этом он рассказал в Stories на своей странице Instagram.

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Артист сообщил поклонникам о потере лаконичным сообщением в социальной сети.

"Одесса. Мое сердце не выдерживает. Я потерял еще одного родного человека", — написал артист.

MELOVIN из-за атаки на Одессу потерял родного человека - фото 1
Россияне убили близкого человека MELOVINа. Фото: instagram.com/melovin_official/

Впоследствии он опубликовал короткое видео, на котором едет за рулем авто и едва сдерживает слезы.

Артист объяснил, что среди погибших был его родственник.

"Сегодня в результате ракетной атаки на Одессу погибли 16 человек и были ранены ещё 73. Я узнал, что мои родные стали жертвами обстрела", — добавил певец.

MELOVIN из-за атаки на Одессу потерял родного человека - фото 2
Россияне убили близкого человека MELOVINа. Фото: instagram.com/melovin_official/

 

Российская армия с утра 15 марта ударила по Одессе баллистическими ракетами "Искандер". В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. 73 человека получили ранения разной степени тяжести, а еще 16 погибли. Сейчас идет спасательная операция и оказывается вся необходимая помощь пострадавшим.

Напомним, ранее мы писали, что украинский певец Melovin из-за сахарного диабета существенно изменил рацион. А также певец признался, что раньше имел проблемы с алкоголем.

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