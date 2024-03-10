MELOVIN зізнався, що мав проблеми з алкоголем

Співак MELOVIN. Фото: https://www.instagram.com/melovin_official/

Відомий український співак, який цьогоріч брав участь у Нацвідборі Євробачення Melovin зізнався про те, що вживав алкоголь навіть коли дізнався про невиліковну хворобу. На сьогоднішній день артисту вдалося перебороти алкогольну залежність.

Про це він розповів у інтерв'ю Олексію Суханову на YouTube.

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MELOVIN не перестав вживати алкоголь після того, як дізнався про свою хворобу

Співак зізнається, що до того, як він дізнався про хворобу, його дратували зайві кілограми та набряки.

Артист розповів, що майже завжди харчувався правильно, однак іноді дозволяв собі вживати алкоголь.

MELOVIN так само, як і багато українців, втратив через війну близьких людей і намагався заглушити біль міцними напоями.

Щоб трохи зробити обличчя більш худим, артист наважився видалити жирові комки Біша (скупчення щільної жирової тканини, яке формує жирове тіло щоки).

Перед операцією співак перевірив своє здоров'я і був шокований.

Лікар, який побачив результати аналізів зірки, запропонував MELOVINу перевірити печінку, адже запідозрив порушення деякі порушення.

У 26 років артист дізнався, що у нього цукровий діабет та хвороба печінки, яка може перерости у цироз.

Не зважаючи на попередження лікарів, співак продовжив вживати алкоголь.

"Мене це ввело у відчай ще більший. Дізнатися в 26 років, що у тебе цукровий діабет і гепатоз печінки, який вже зараз може перерости в цироз, в незворотний процес — не найкраще, що ти можеш почути у 26 років. Мене це вибило з колії, я продовжив вживати алкоголь", — поділився співак.

Музикант кинув вживати спиртне лише тоді, коли став почувати себе вкрай погано, а його кінцівки німіли і дуже сильно кололи.

З того моменту артист пройшов обстеження у лікарні та вже більше 10 місяців не вживає алкоголь. Через цукровий діабет MELOVIN також вимушено відмовився від багатьох продуктів та схуд.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український співак Melovin через цукровий діабет суттєво змінив раціон. А Слава Дьомін розповідав про те, що Melovin вже давно не п’є алкоголь і схуд.