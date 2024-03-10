MELOVIN признался, что имел проблемы с алкоголем
Известный украинский певец, который участвовал в этом году в Нацотборе Евровидения, Melovin признался в том, что употреблял алкогол, даже когда узнал о неизлечимой болезни. На сегодня артисту удалось преодолеть алкогольную зависимость.
Об этом он рассказал в интервью Алексею Суханову на YouTube.
MELOVIN не перестал употреблять алкоголь после того, как узнал о своей болезни
Певец признается, что до того, как он узнал про болезнь, его раздражали лишние килограммы и отеки.
Артист рассказал, что почти всегда питался правильно, но иногда позволял себе употреблять алкоголь.
MELOVIN так же, как и многие украинцы, потерял из-за войны близких людей и пытался заглушить боль крепкими напитками.
Чтобы немного сделать лицо худее, артист решился удалить жировые комки Биша (скопление плотной жировой ткани, формирующее жировое тело щеки).
Перед операцией певец проверил свое здоровье и был шокирован.
Врач, который увидел результаты анализов звезды, предложил MELOVINу проверить печень, потому что заподозрил некоторые нарушения.
В 26 лет артист узнал, что у него сахарный диабет и болезнь печени, которая может перерасти в цирроз.
Несмотря на предупреждения врачей, певец продолжил употреблять алкоголь.
"Меня это ввело в отчаяние еще больше. Узнать в 26 лет, что у тебя сахарный диабет и гепатоз печени, который уже сейчас может перерасти в цирроз, в необратимый процесс — не самое лучшее, что ты можешь услышать в 26 лет. Меня это выбило из колеи, я продолжил употреблять алкоголь", — поделился певец.
Музыкант бросил употреблять спиртное только тогда, когда стал чувствовать себя крайне плохо, а его конечности немели и сильно кололи.
С того момента артист прошел обследование в больнице и уже больше 10 месяцев не употребляет алкоголь. Из-за сахарного диабета MELOVIN также вынужденно отказался от многих продуктов и похудел.
Напомним, ранее мы писали, что украинский певец Melovin из-за сахарного диабета существенно изменил рацион. А Слава Демин рассказывал о том, что Melovin уже давно не пьет алкоголь и похудел.
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