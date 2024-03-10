MELOVIN признался, что имел проблемы с алкоголем

Певец MELOVIN. Фото: https://www.instagram.com/melovin_official/

Известный украинский певец, который участвовал в этом году в Нацотборе Евровидения, Melovin признался в том, что употреблял алкогол, даже когда узнал о неизлечимой болезни. На сегодня артисту удалось преодолеть алкогольную зависимость.

Об этом он рассказал в интервью Алексею Суханову на YouTube.

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MELOVIN не перестал употреблять алкоголь после того, как узнал о своей болезни

Певец признается, что до того, как он узнал про болезнь, его раздражали лишние килограммы и отеки.

Артист рассказал, что почти всегда питался правильно, но иногда позволял себе употреблять алкоголь.

MELOVIN так же, как и многие украинцы, потерял из-за войны близких людей и пытался заглушить боль крепкими напитками.

Чтобы немного сделать лицо худее, артист решился удалить жировые комки Биша (скопление плотной жировой ткани, формирующее жировое тело щеки).

Перед операцией певец проверил свое здоровье и был шокирован.

Врач, который увидел результаты анализов звезды, предложил MELOVINу проверить печень, потому что заподозрил некоторые нарушения.

В 26 лет артист узнал, что у него сахарный диабет и болезнь печени, которая может перерасти в цирроз.

Несмотря на предупреждения врачей, певец продолжил употреблять алкоголь.

"Меня это ввело в отчаяние еще больше. Узнать в 26 лет, что у тебя сахарный диабет и гепатоз печени, который уже сейчас может перерасти в цирроз, в необратимый процесс — не самое лучшее, что ты можешь услышать в 26 лет. Меня это выбило из колеи, я продолжил употреблять алкоголь", — поделился певец.

Музыкант бросил употреблять спиртное только тогда, когда стал чувствовать себя крайне плохо, а его конечности немели и сильно кололи.

С того момента артист прошел обследование в больнице и уже больше 10 месяцев не употребляет алкоголь. Из-за сахарного диабета MELOVIN также вынужденно отказался от многих продуктов и похудел.

Напомним, ранее мы писали, что украинский певец Melovin из-за сахарного диабета существенно изменил рацион. А Слава Демин рассказывал о том, что Melovin уже давно не пьет алкоголь и похудел.