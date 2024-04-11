Як співак Melovin став успішним, попри безліч перешкод

Український співак Melovin на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молодий український співак Melovin розповів, як йому вдалося стати успішним, попри велику кількість різних перешкод на своєму шляху. Зокрема, артист розповів про першу появу на сцені, про скандал після "Євробачення" і про камінг-аут, який він зробив декілька років тому.

Інтерв’ю Melovin дав сайту Obozrevatel.

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Перша поява Melovin на сцені

Хлопець вперше з’явився на сцені, коли став учасником вокального шоу "Х-Фактор", проте, йому довго не вдавалося потрапити на телевізор. Його головною фішкою стала фірмова лінза на одному оці, якою він одразу ж запам'ятався глядачам.

Melovin на проєкті "Х-Фактор". Фото: Pinterest

Попри те, що Melovin не отримав однозначні "так" від всіх членів журі, він не зламався і зміг завоювати серця шанувальників. Більш того, саме після того, як артист випустився з проєкту, він зумів побудувати успішну кар’єру, яку він має і досі.

Участь Melovin у "Євробаченні" 2018 року і Нацвідборі 2024 року

У 2018 році Melovin поїхав до Лісабону, щоб гідно представити свою рідну Україну на "Євробаченні". Незважаючи на те, що ефектний номер і голос співака підкорили серця фанатів з усього світу, йому вдалося посісти аж 17 місце. У 2024 році Melovin вирішив ще раз спробувати свої сили у конкурсі, тому став учасником Національного відбору.

На Нацвідборі український артист посів третє місце, після чого він зробив скандальну заяву стосовно результатів.

"Чи погоджуюсь я з голосуванням? Воно викликає багато запитань: "злетіла" ДІЯ — це неможливо, адже туди чи не щодня намагаються пробратися хакери окупанта і дарма; розрив між першим і другим місцем в 600 000 — питання; а ще, хто пояснить голосування журі, коли тих, кого критикували, оцінили найвище...", — заявив тоді Melovin.

Melovin на Нацвідборі "Євробачення-2024". Фото: скриншот з YouTube

Камінг-аут Melovin

Декілька років тому Melovin виступив на всім відомому шоу Atlas Weekend, де просто на сцені зробив камінг-аут. Спочатку він поцілував дівчину, а потім хлопця в губи, після чого підняв прапор ЛГБТК+. Це, звісно ж, спровокувало багато скандалів навколо його особистості.

Проте, сьогодні в Melovin багатотисячна аудиторія фанатів, яких він, до речі, називає "меловінаторами".

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