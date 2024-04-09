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Барбара Стрейзанд поддержала украинцев и обратилась к Сенату

9 апреля 2024 20:07
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Барбра Стрейзанд призвала Конгресс предоставить Украине пакет помощи.
Голливудская актриса и певица Барбара Стрейзанд. Фото: instagram.com/barbrastreisand/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская актриса и певица Барбара Стрейзанд трогательно поддержала украинцев, которые ведут борьбу с оккупантами. Звезда обратилась к американцам и призвала их выделить помощь для Украины.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице Instagram.

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Барбара Стрейзанд поддерживает Украину

Звезда записала короткий ролик, в котором обратилась к американцам накануне рассмотрения Конгрессом вопроса о предоставлении пакета военной помощи для Украины. Актриса считает, что США должны поддержать украинский народ в борьбе с режимом кровавого диктора Путина.

"Соединенные Штаты должны поддержать другие нации, чьи демократии подвергаются атакам авторитарных режимов. Украинское сопротивление российскому вторжению вдохновляет мир", — отметила артистка.

Певица выразила искренние слова поддержки украинскому народу и призвала власти своей страны помочь нам.

"Я не смогла присоединиться к ним, но записала свое сообщение. Я поддерживаю Украину в борьбе с российским вторжением и призываю свою страну оказать всю необходимую помощь. Выражаю вам лучшие пожелания. Берегите себя. Барбара", — добавила она.

Напомним, мы ранее писали, что звезда сериалов "Девушки Гилмор" и "Сверхъестественное" Джаред Падалеки выразил свою поддержку украинцам в войне с Россией. Также звезда сериала "Беверли-Гиллз" призвала помочь украинцам.

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