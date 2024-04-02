Габріель Картеріс закликала іноземців допомагати українцям у війні із Росією

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" закликала допомогти українцям
Американська акторка Габріель Картеріс, яка відома своєю роллю Андреа Цукерман у перших сезонах серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210", публічно підтримала українців у війні з РФ. Зірка закликала світову спільноту допомагати ЗСУ.
Відповідне відео було опубліковане на фандрейзинговій платформі UNITED24.
Габріель Картеріс публічно підтримала Україну
Зірка записала коротке відео, на якому висловила зворушливі слова підтримки українському народу, який бореться із ворогом.
"Я тут, щоб звернутися до українського народу. Я хочу, щоб ви знали, що ви не самі. Люди в усьому світі бачать, з якою хоробрістю і силою ви боретеся, захищаючи наші спільні цінності — демократію та свободу", — заявила акторка.
Габріель Картеріс закликала світову спільноту допомагати українському війську фінансами та не забувати, що Росія може прийти з війною у будь-яку європейську країну. Вона також попросила іноземців, будь-яким чином повпливати на свою владу та допомогти Україні закінчити цю несправедливу війну.
"Людям в усьому світі, які бачать це відео: благаю вас, зверніться до своїх лідерів. Будьте з нами і допоможіть зупинити це безумство, поки ще не пізно. Ви запитаєте: "Як допомогти?" Ви можете жертвувати кошти на українські ініціативи, такі як UNITED24. Разом ви можете допомогти покласти край корупції та репресивному режиму, який контролює Росію і загрожує миру в усьому світі. Якщо не зараз, то коли? Якщо не ми, то хто?", — наголосила акторка.
Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка серіалів "Дівчата Гілмор" і "Надприродне" Джаред Падалекі висловив свою підтримку українцям у війні з Росією. Також Міша Коллінз розповів, як можна виграти подарунки, допомагаючи українцям.
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