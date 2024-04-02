Габріель Картеріс закликала іноземців допомагати українцям у війні із Росією

Американська акторка Габріель Картеріс. Фото: Reuters

Американська акторка Габріель Картеріс, яка відома своєю роллю Андреа Цукерман у перших сезонах серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210", публічно підтримала українців у війні з РФ. Зірка закликала світову спільноту допомагати ЗСУ.

Відповідне відео було опубліковане на фандрейзинговій платформі UNITED24.

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Габріель Картеріс публічно підтримала Україну

Зірка записала коротке відео, на якому висловила зворушливі слова підтримки українському народу, який бореться із ворогом.

"Я тут, щоб звернутися до українського народу. Я хочу, щоб ви знали, що ви не самі. Люди в усьому світі бачать, з якою хоробрістю і силою ви боретеся, захищаючи наші спільні цінності — демократію та свободу", — заявила акторка.

Габріель Картеріс закликала світову спільноту допомагати українському війську фінансами та не забувати, що Росія може прийти з війною у будь-яку європейську країну. Вона також попросила іноземців, будь-яким чином повпливати на свою владу та допомогти Україні закінчити цю несправедливу війну.

"Людям в усьому світі, які бачать це відео: благаю вас, зверніться до своїх лідерів. Будьте з нами і допоможіть зупинити це безумство, поки ще не пізно. Ви запитаєте: "Як допомогти?" Ви можете жертвувати кошти на українські ініціативи, такі як UNITED24. Разом ви можете допомогти покласти край корупції та репресивному режиму, який контролює Росію і загрожує миру в усьому світі. Якщо не зараз, то коли? Якщо не ми, то хто?", — наголосила акторка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка серіалів "Дівчата Гілмор" і "Надприродне" Джаред Падалекі висловив свою підтримку українцям у війні з Росією. Також Міша Коллінз розповів, як можна виграти подарунки, допомагаючи українцям.