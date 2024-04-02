Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" закликала допомогти українцям arrow

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" закликала допомогти українцям

2 квітня 2024 19:20
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Габріель Картеріс закликала іноземців допомагати українцям у війні із Росією
Американська акторка Габріель Картеріс. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американська акторка Габріель Картеріс, яка відома своєю роллю Андреа Цукерман у перших сезонах серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210", публічно підтримала українців у війні з РФ. Зірка закликала світову спільноту допомагати ЗСУ.

Відповідне відео було опубліковане на фандрейзинговій платформі UNITED24.

Читайте також:

Габріель Картеріс публічно підтримала Україну

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Зірка записала коротке відео, на якому висловила зворушливі слова підтримки українському народу, який бореться із ворогом.

"Я тут, щоб звернутися до українського народу. Я хочу, щоб ви знали, що ви не самі. Люди в усьому світі бачать, з якою хоробрістю і силою ви боретеся, захищаючи наші спільні цінності — демократію та свободу", — заявила акторка.

Габріель Картеріс закликала світову спільноту допомагати українському війську фінансами та не забувати, що Росія може прийти з війною у будь-яку європейську країну. Вона також попросила іноземців, будь-яким чином повпливати на свою владу та допомогти Україні закінчити цю несправедливу війну.

"Людям в усьому світі, які бачать це відео: благаю вас, зверніться до своїх лідерів. Будьте з нами і допоможіть зупинити це безумство, поки ще не пізно. Ви запитаєте: "Як допомогти?" Ви можете жертвувати кошти на українські ініціативи, такі як UNITED24. Разом ви можете допомогти покласти край корупції та репресивному режиму, який контролює Росію і загрожує миру в усьому світі. Якщо не зараз, то коли? Якщо не ми, то хто?", — наголосила акторка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка серіалів "Дівчата Гілмор" і "Надприродне" Джаред Падалекі висловив свою підтримку українцям у війні з Росією. Також Міша Коллінз розповів, як можна виграти подарунки, допомагаючи українцям.

війна
ЗСУ
українці
Україна
іноземці
UNITED 24
закордонні зірки
світ
війна в Україні
"Беверли-Гіллз, 90210"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК